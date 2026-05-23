Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid

A las 17:37 horas de este sábado, Enrique Riquelme se personó en las oficinas de Valdebebas para presentar ante la junta electoral su candidatura a presidir el Real Madrid. Estuvo cerca de media hora dentro del cuartel general del club. De esta manera, el tablero político del equipo blanco se agita definitivamente. Cuando parecía que todo caminaba hacia una continuidad tranquila en Valdebebas, un nuevo nombre ha irrumpido en escena y amenaza con abrir un escenario completamente distinto en el club blanco. De momento, si no hay contratiempos, el socio del Real Madrid volverá a votar dos décadas después. No obstante, hay que esperar a que la junta electoral valide la candidatura.

El empresario valenciano llevaba tiempo trabajando en silencio con la intención de ser un candidato fuerte para presidir el Real Madrid. Su movimiento no ha sido improvisado. Si bien es cierto que el proyecto estaba dirigido a dar el paso en 2028, el adelanto electoral de Florentino Pérez ha acelerado todo.

En Valdebebas, mientras tanto, la noticia ha sido recibida con absoluta tranquilidad. Se deba por hecho desde hace algunos días que esto iba a suceder y que habría elecciones. El entorno de Florentino Pérez mantiene la calma y transmite normalidad, aunque es evidente que la situación introduce un escenario que no se vivía desde hace años. La figura del actual presidente continúa teniendo un enorme respaldo interno y externo, especialmente después de la transformación económica y deportiva del club en la última década, pero la aparición de una candidatura alternativa añade inevitablemente tensión política al proceso.

Ahora, toda la atención se centra en la junta electoral del Real Madrid. Será este organismo el encargado de revisar y validar la candidatura presentada por Enrique Riquelme, comprobando que cumple todos los requisitos establecidos en los estatutos del club. Si el empresario supera ese filtro, el madridismo volverá a vivir una campaña electoral, algo prácticamente inédito para buena parte de las nuevas generaciones de socios.

La posibilidad de elecciones abre además múltiples incógnitas dentro del ecosistema blanco. Desde posibles movimientos estratégicos hasta posicionamientos internos de figuras históricas del club. Enrique Riquelme ya está en la carrera y ahora la pelota queda en el tejado de la junta electoral. Si su candidatura recibe luz verde, Valdebebas se prepara para semanas de máxima atención mediática y para un proceso que puede marcar el futuro inmediato del club más poderoso del fútbol mundial.