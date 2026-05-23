La cantera española arrasa: habrá Clásico Júnior en la final antes del Olympiacos-Real Madrid en el OAKA

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo a las 17:00 horas para decidir al nuevo campeón Júnior de Europa y lo harán justo antes en el escenario de la final de la Euroliga, el OAKA Arena. Después de machacar a sus tres respectivos rivales en la fase de grupos, este sábado por la tarde la paliza del Barça al equipo de Adidas, principal promotor que da nombre al torneo Next Gen (84-101), ha confirmado que habrá Clásico entre las dos grandes canteras del baloncesto español.

Por su parte, el Real Madrid se acercó a los ¡80 puntos de ventaja! contra el anfitrión Panathinaikos (126-48) con cinco jugadores en dobles dígito de anotación: Fantic (20), Bjelic (18), Amosov (17), Kutluay (17) y Diarra (10) son algunos de los pupilos de Javier Juárez que buscarán la gloria este domingo contra el Barcelona de los Dabone, Keita o Boumtje-Boumtje.

Antes, el filial blanco despellejó a París (97-63) y Cedevita de Liubliana (58-109), pero ahora le toca el hueso más duro: un Barça al que apenas hace una semana venció en la final de la Liga U para proclamarse el primer campeón de la historia de dicha competición para jugadores sub-22. Juárez y los suyos buscarán la sexta Euroliga Júnior del club, que también es el más ganador en la categoría inferior. Sería la tercera del técnico de Teruel, pieza esencial de la cantera madridista.

Clásico en la final de la Euroliga Júnior

Por su parte, los culés han dejado en el camino durante estas tres jornadas a Estrella Roja (97-83), Zalgiris Kaunas (110-80) y, como decimos, al U18 de Adidas. Después de una fase de grupos en el Sunel Arena, casa del AEK de Atenas, tendremos un aperitivo de lujo con este Clásico antes del plato fuerte: la gran final de la Euroliga entre Olympiacos y Real Madrid (20:00).