Scariolo: «Cuando el Real Madrid me propuso venir sentí que tenía un equipo para ganar la Euroliga»

Sergio Scariolo y Mario Hezonja atendieron a los medios en la previa de la gran final de la Euroliga. Como en cada sábado de Final Four, el entrenador y un jugador de cada equipo finalista se dieron cita junto al trofeo, con el que posaron antes de pelear por él este domingo en el OAKA Arena (20:00 horas). El italiano dejó una interesante confesión sobre el paso en su carrera de dirigir a los blancos.

«Estaba muy cómodo y encantado con la selección, pero cuando el Real Madrid me propuso esta oportunidad, sentí que era lo que buscaba. Podía estimularme y hacer algo que nunca había hecho antes y tener un equipo para ganar la Euroliga. Poderlo tener era el reto. Contento de cómo ha ido la temporada, me he encontrado muy cómodo. Lo importante es que el equipo se haya sentido a gusto, que haya creído en lo que estaba haciendo», reveló el italiano.

«Estamos orgullosos de estar aquí, pero no paramos de demandarnos a nosotros mismos. Estamos aquí por una razón, porque hemos crecido y nos hemos hecho mejores durante toda la temporada. Olympiacos merece el favoritismo, pero al mismo tiempo queremos jugar nuestras cartas hasta el final del partido», comenzó.

«No veo muchas diferencias con los torneos de selecciones. Necesitas coger los puntos importantes y descartar las cosas que no dependen de ti, como perder jugadores. He pasado por esto básicamente cada año por mucho tiempo. Es preparar partidos. A nivel de club puedes construir durante una temporada, pero es baloncesto, nuestro trabajo y disfrutamos haciéndolo», añadió Scariolo, preguntado por si la cita de este domingo era muy distinta a una final con España.

Scariolo, Hezonja y las fortalezas del Madrid

«La capacidad de adaptarnos a la nueva realidad que la mala suerte nos ha propuesto será definitiva. Tenemos que explotar la flexibilidad y la concentración, no sobrecargar o pensar que un día podemos hacer 24 cosas diferentes. Creer en nosotros mismos porque, si no tuviésemos argumentos, deberíamos hacérnoslo mirar. Estar con confianza, tranquilidad y la parte de la competitividad la doy por hecha y sería una sorpresa enorme no encontrar una actitud que no acepta la mala suerte», aseguró el italiano.

«No tengo más información sobre Usman. Está haciéndose las pruebas. No somos optimistas, parece grave. Cuando el club tenga el diagnóstico lo comunicará», dijo Scariolo sobre la situación de Garuba, que se lesionó en último cuarto del choque ante el Valencia Basket. «Nuestro ADN y historia no permite ir de víctimas. Queremos competir y usar nuestras armas para jugar nuestras cartas, respetando al oponente y la atmósfera. Nos concentramos en nuestras oportunidades porque perderlas sería no competir», zanjó.

«El partido enfrenta a dos gigantes de la Euroliga. Esto es matar o morir, también lo eran las semifinales. Hay que prepararlo como cada partido de fase regular, pero aquí se decide por detalles. Tenemos que seguir creyendo en nosotros. Si queremos levantar el título, hay que hacer mucho más que antes en la competición y en la semifinal. La mentalidad es no distraernos, no ir de víctimas, como dice el entrenador», explicó Hezonja por otro lado.