Scariolo es optimista: «Pueden machacarnos físicamente sin Garuba, pero de carácter estaremos ahí»

Sergio Scariolo atendió a los medios en el OAKA Arena, donde su Real Madrid logró uno de los grandes triunfos de la temporada para meterse en la final de la Euroliga. La duodécima pasa por Atenas para el rey de Europa, que tendrá que enfrentarse al favorito sin ningún pívot puro disponible. Tremendo. Y les espera el Olympiacos, líder de la fase regular y muy favorito.

Sobre todo ello habló un Scariolo que, pese a la lesión de Usman Garuba, que apunta a rotura de tendón de Aquiles, se mostró orgulloso y feliz por el trabajo de los suyos en la semifinal contra el Valencia Basket. «Contento de llegar a la final. Muy orgulloso de cómo han reaccionado a cada inconveniente que ha pasado de nuestro lado. Ha sido divertido porque cuando en enero no les habíamos ganado ahora lo hemos hecho cinco veces seguidas», comenzó.

«Ahora no es hora para hablar de la final. No responderé a preguntas sobre ella. Hay que celebrar de forma contenida y pensar mañana qué debemos hacer para jugar contra esta increíble fuerza de la naturaleza», añadió. Scariolo dio por descartado al pívot español para el duelo por el título: «Obviamente, Garuba está 100% fuera para el domingo»,

El italiano volvió a ser preguntado por el juego sin Edy Tavares y así respondía: «Hemos tenido que reinventarnos por completo. Nuestro equipo tiene un sentido claro y una identidad clara. No estaba muy preocupado por la parte ofensiva porque estaba claro lo que teníamos que hacer. Un gran esfuerzo para coger 17 rebotes más que el Valencia».

Scariolo y las dudas en torno a su Madrid

«No hemos tenido ninguna duda de nosotros y los que saben de baloncesto tampoco. Hemos perdido por minucias fuera de casa y ganado por minucias en casa. Una canasta, dos… No tenemos conflicto de sensaciones. Estamos súper contentos por la temporada y el rendimiento que ha dado el equipo. Es triste ver a tres compañeros sentados viendo al equipo. A partir de mañana sólo hay sitio para la concentración», comentó.

«Somos un equipo con jugadores de carácter. Ha conseguido consolidarse como cohesionado. Hay un debate interno, pero mucha disciplina y confianza en el trabajo que estamos haciendo. Por supuesto, los dos golpes que hemos recibido seguidos han sido muy duros. El de Edy es el más gordo de todos y Alex Len nos había dado mucho en el play off», explicó.

«Hemos respondido, ha pasado lo de Usman y responderemos. ¿Hasta dónde? Nadie lo puede saber. Me extrañaría muchísimo que no lo hiciéramos. Puede que nos machaquen físicamente, pero de carácter estaremos ahí», aseguró. «Muy contento por la prestación de Trey (Lyles). Veremos lo que conviene al equipo y si puede jugar Izan Almansa el domingo», finalizó Scariolo.