Enrique Riquelme ya tiene el aval de 187 millones tras acordarlo con Andbank

Enrique Riquelme ya cuenta con el aval necesario para presentarse a las elecciones del Real Madrid. El dirigente de COX Energy consiguió llegar a un acuerdo con la entidad andorrana Andbank para obtener las garantías para poder optar a la presidencia blanca. El empresario tenía que conseguir avalar 187 millones de euros para concurrir a unos comicios en los que se medirá a Florentino Pérez.

Este era el último requisito que necesitaba Enrique Riquelme para presentarse a las elecciones al contar con los 20 años de antigüedad necesarios como socio y contar con nacionalidad española. El alicantino queda ahora a la espera de que la junta electoral del Real Madrid valide este aval en las próximas 24 horas y posteriormente, se iniciaría el proceso electoral.

Florentino Pérez convocó elecciones el pasado 14 de mayo y desde un primer momento Enrique Riquelme se mostró como la única figura que tenía capacidad real para presentarse a los comicios. El empresario comunicó el pasado jueves a la junta electoral su intención de presentarse tras varios días de reflexión y este viernes consiguió el aval por medio de la entidad Andbank.

Así las cosas, serían las primeras elecciones en las que participaría Florentino Pérez desde 2004. En aquel entonces, 21.337 socios votaron a su candidatura, que se impuso a las de Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. Pérez arrasó. Obtuvo el 91% de apoyo frente al 5% de Sanz y el 2% de Baldasano. Desde ese momento, el máximo mandatario blanco siempre ha sido reelegido sin oposición.

Una vez que se oficialice el proceso electoral, los comicios tendrían lugar el próximo 7 de junio, un día antes de la visita del Papa León XIV al Santiago Bernabéu. Hasta entonces, se retrasará toda la hoja de ruta prevista para las próximas semanas en el plano deportivo. La llegada de Jose Mourinho al club se aplazará hasta la proclamación oficial del ganador de las elecciones en el Real Madrid.