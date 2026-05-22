El Real Madrid afronta con «normalidad» unas elecciones 20 años después

Florentino Pérez tiró el órdago en la sala de prensa de Valdebebas el pasado 12 de mayo y Enrique Riquelme lo ha recogido. Ahora falta que sea oficial, algo que se conocerá el próximo domingo, pero la realidad es que el joven empresario ya ha manifestado a la junta electoral del Real Madrid su deseo de concurrir como candidato a la presidencia de la entidad madridista.

«Yo las convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran», dijo Florentino Pérez en una rueda de prensa para la historia. Dicho y hecho, en principio.

El Real Madrid se prepara para unos comicios dos décadas después. 22 años desde las últimas en las que participó Florentino Pérez, en 2004. Entonces, 21.337 socios votaron a su candidatura, que se impuso a las de Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. Pérez arrasó. Obtuvo el 91% de apoyo frente al 5% de Sanz y el 2% de Baldasano. Desde ese momento, el máximo mandatario blanco siempre fue reelegido sin oposición.

Ahora, si como parece se confirma el próximo domingo la candidatura liderada por Enrique Riquelme, habrá elecciones y en Valdebebas la noticia ha caído con total «normalidad». Si bien es cierto que en un primer momento eran muy escépticos a la hora de creer que el empresario iba a reunir los requisitos necesarios, especialmente el aval de 187 millones de euros de patrimonio personal que tiene que garantizar cualquier candidato a la presidencia del Real Madrid, con el paso de los días la sensación en el seno del club es que, como mínimo, lo iba a intentar.

Dentro del Real Madrid la candidatura de Enrique Riquelme se vive con absoluta calma. Especialmente entre los empleados del club, donde la figura de Florentino Pérez sigue siendo prácticamente intocable. Y no sólo por los títulos o la enorme estabilidad económica que ha conseguido darle a la entidad durante los últimos años.

En Valdebebas hay algo que muchos trabajadores siguen teniendo grabado a fuego: el comportamiento del club durante la pandemia. Mientras muchísimas empresas ejecutaban despidos o reducían salarios -también clubes de fútbol-, el Real Madrid no echó absolutamente a nadie ni rebajó un solo euro a sus empleados. Un gesto que dentro del club consideran ejemplar y que reforzó todavía más la figura de Florentino entre gran parte de la estructura interna madridista.

Todo parado

También tienen claro en el Real Madrid que votar no es malo. Que haya oposición es positivo. Desde el seno del club blanco creen que es bueno para la actual junta directiva tener un contrincante y, sobre todo, ser elegida por la masa social del club.

Además, en el club tienen claro que la aparición de una candidatura alternativa provocará automáticamente que se retrase toda la hoja de ruta prevista para las próximas semanas. Especialmente en lo relacionado con la planificación deportiva y la llegada de José Mourinho. Todo quedará congelado hasta la proclamación oficial del nuevo presidente del Real Madrid.