Chus Bueno: «Creemos que el Real Madrid va a firmar, la Euroliga es el mejor lugar para estar»

Chus Bueno habló ante los medios en la previa de la final de la Euroliga entre el Olympiacos y el Real Madrid. La sala de prensa del OAKA Arena se llenó para escuchar al ya no tan nuevo CEO de la competición, que respondió a la gran pregunta del momento y si el equipo blanco seguirá jugándola la próxima temporada. Aunque en primer lugar quiso comenzar disculpándose por los problemas en los accesos durante las semifinales este viernes.

«La plataforma de reventa de entradas está arreglada, pero tenemos que pedir perdón por los problemas. Lamentamos los 187 que al final lograron entrar. Hablamos con la Policía y nadie entró al recinto sin ticket. Nadie. Pero tenemos que disculparnos con aficionados del Fenerbahce. Sus fans son nuestros fans y entendemos la frustración», dijo el dirigente español, una disculpa a la que se sumó Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga.

«Estamos trabajando con la Policía y con el Gobierno para garantizar la mejor experiencia mañana. Incrementaremos aún más la seguridad. Es una celebración del baloncesto, queremos que todo el mundo con entradas lo disfrute desde su asiento. Será una gran final entre Olympiacos y Real Madrid», añadió.

También fue cuestionado por el asunto de los equipos de Israel. «No depende de nosotros. Nos gustaría tener normalidad, nadie está contento con la situación. Ojalá puedan volver pronto (a Tel Aviv) si la seguridad de los jugadores se puede garantizar (ahora juegan en otros países, Maccabi en Serbia y Hapoel en Bulgaria)». «Estamos buscando un plan B por si la próxima Final Four no pudiera celebrarse. Estamos en conversaciones con otras ciudades», comentó sobre el posible cambio de sede en 2027.

Chus Bueno y el Real Madrid

Luego, respondió a la pregunta del Real Madrid: «Estamos en constante comunicación con ellos y somos optimistas. Creo que van a firmar, son uno de los fundadores. Es importante para ellos y es el mejor lugar en el que estar ahora mismo». Esto se debe a que el club blanco, como venimos explicando, es el único con licencia fija que no ha comunicado su decisión por el momento, ya que su deseo es hacer posible la llegada de NBA a Europa con un nuevo modelo de competición.

«Lo único que puedo decir es que el Madrid es un grandísimo equipo que está jugando la final aquí. Nos encanta tenerlo dentro y estamos optimistas de que acabarán en Euroliga. Seguirán con nosotros porque hay muchas cosas que decir en el futuro y queremos contar con el Madrid, con todas ellas, y no estar en el bombo no podría decidir y queremos que estén y que añadan todo el valor que aportan ellos. Creo que ellos entienden el valor de la Euroliga. Saben que no firmar implica algunos riesgos. Yo creo que ahora quieren estar en ese riesgo», añadió.

La pregunta ahora es… ¿Hasta cuándo va a esperar al Real Madrid? «Hay que esperar todo lo que se pueda, por lo que aportan, ya no solo por marca, sino por lo que aportan dentro la organización. Creo que tenemos un día 8 de junio, un poco más tarde, pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas y si podemos sacar algo», finalizó.