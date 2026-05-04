Scariolo: «Hay que hacer algo más para que Tavares sienta que no nos ha dejado huérfanos»

Sergio Scariolo atendió a los medios en la previa del tercer partido de los play off de la Euroliga, en el que el Real Madrid buscará conseguir su plaza para la Final Four a domicilio contra el Hapoel Tel Aviv. Justo antes del viaje a Bulgaria, el técnico italiano fue preguntado por Edy Tavares y quiso destacar tanto el aspecto táctico como el anímico, recordando que es el pívot caboverdiano el más afectado por su lesión al impedirle estar junto a sus compañeros en este mes decisivo de la temporada.

«Yo creo que todos tenemos que dar algo más para Edy. No es sólo el equipo el que está sin Edy, es él el que está sin play off. Un jugador competitivo, dedicado al equipo, tan volcado al esfuerzo para ayudar a ganar… lo está pasando peor que cualquiera. Quizá peor que nosotros, aunque le echamos mucho de menos. Todo el mundo tiene que entender y valorar qué quiere decir estar en un play off de Euroliga con disposición incluso de llegar al objetivo final y darle mérito, peso y honrar esa presencia en cada partido»

«Te puede pasar una cosa así y te quedas con el mal sabor de boca de que no has jugado bien o no estabas tan metido, e igual es el último de la temporada. Cada uno tiene que dar valor a esta situación y entender que esto pasa en el deporte. Hay que hacer algo más para que Edy sienta que no nos ha dejado huérfanos. Es más la preocupación de cómo dejo a mis compañeros si no estoy lúcido o me equivoco y esa tiene que ser la mentalidad de todo el mundo», zanjó.

«No hay mucho más que decir respecto a todo lo que hemos diciendo en los partidos anteriores. Es cierto que estamos un poco más cerca del gran objetivo de la temporada, pero todavía tenemos por delante mucho trabajo contra un rival con mucho talento que en su cancha será capaz de dar lo mejor de sí mismo. No sólo capacidad anotadora, sino una estructura física que, si consiguen emplear con continuidad, puede ponernos en dificultad», comenzó Scariolo.

«El Hapoel estará arriba en el marcador»

«Si estás precavido, si sabes que te va a esperar un partido largo en el que tener mucha paciencia al inicio, no esperarte de ir ganando incluso durante bastante parte del partido y llegas al final bien, en condiciones, con confianza, frescura… Luego ahí puedes tener una oportunidad de ganar. Eso es un poco lo que queremos, sabiendo que este es el partido en el que nos centramos. No pensamos en lo que viene después. Tenemos que pensar en este y jugar el mejor partido posible mañana en Botevgrad», añadió.

Cabe recordar que el Real Madrid ganó el partido de la primera vuelta de la fase regular por la mínima al Hapoel, resolviéndose en la última posesión con un tiro fallido por Vasilije Micic (74-75). Preguntado por si es posible aún sorprenderse entre los dos equipos después de cinco encuentros entre sí esta temporada, el italiano dijo que «siempre hay pequeños ajustes».

«Obviamente, no puedes perderlos todos. La clave es reaccionar sobre la marcha. Ha pasado exactamente en el segundo partido esto, o en el primero en nuestro caso. Hicimos algún cambio entre el partido de la fase regular y el primero de la serie del play off. Ellos se ajustaron y lo mismo nos pasó a nosotros. Tuvimos que estudiarles un poquito, lo entendimos y seguramente será así en el tercero también», afirmó.

Scariolo habló de la compatibilidad entre dos de las grandes estrellas del equipo, Mario Hezonja y Trey Lyles. Ambos reunieron un total de 89 dígitos de valoración en el espectacular Real Madrid-UCAM Murcia del pasado domingo en la Liga Endesa y coincidieron en pista en los últimos minutos y en la prórroga, ya que el canadiense hizo de pívot por la expulsión de Usman Garuba.

«Si son jugadores 360º me dan esa posibilidad»

«Pregúntaselo al club», respondía en primer lugar preguntado por si es posible que sigan ambos la temporada que viene en el Real Madrid. «Es cierto, pero gracias al trabajo que todo el mundo ha hecho. Primero ellos, han entendido que tenían que cambiar, mejorar y ajustar su forma de jugar. Tenían que crecer en la parte defensiva y en la de generación para los demás. En el momento en que se convierten de jugadores de uno contra uno en la faceta ofensiva a jugadores más a 360º me permiten esa posibilidad un poco más», dijo en cuanto a juntarlos en cancha.

«Teniendo en cuenta que tenemos en esas posiciones grandes jugadores como Gaby Deck y Chuma Okeke. Aquí todo el mundo se deslumbra a veces por cosas, pero muchas otras echamos de menos lo que estos jugadores nos pueden dar, son fundamentales en nuestro esquema. Bien que puntualmente se pueda hacer, pero con mucho respeto y atención por lo que aportan al equipo los otros. También Gabriele Procida», remarcó en este sentido.

«Con la medida adecuada, porque aquí no somos aficionados que nos volvemos locos y olvidamos todo lo que ha pasado hasta el día anterior. Somos profesionales que tenemos que tener una visión global sabiendo muy bien qué ganamos y qué perdemos con cualquier alineación», sentenció.

Scariolo también valoró cómo afectará el aspecto físico, ya que el de este martes será el cuarto partido en seis días para su equipo: «Desde luego, es mejor tener cuatro o cinco días en tu casa entrenando, descansando y recuperando como nuestro rival que tener un partido con prórroga encima como nos ha pasado a nosotros».

Scariolo y el físico con cuatro partidos en seis días

«La competitividad del equipo se alimenta de esta manera, negándose a perder, agarrándose al partido, decidiendo que había que intentarlo hasta el último segundo. Es lo que predicamos y el ADN de este club. Dicho esto, no estamos mal. Facu (Campazzo) descansó porque le tocaba, Gaby (Deck) descansó porque es el jugador que tenemos que cuidar más por múltiples razones. Pueden tener un punto más de frescura que sus compañeros mañana», explicó.

Scariolo fue cuestionado, como en comparecencias anteriores, por el rendimiento de los jugadores desde la lesión de Tavares: «Lo valoro mucho. Son tres partidos de tres ganados, es cierto que han sido en casa y en circunstancias diferentes, con un ambiente que ha animado, pero no con la dimensión normal de un partido con el pabellón lleno».

«Lo que tenemos muy claro es que a nivel ofensivo podemos buscar la manera. Lo que nos da Edy no nos lo puede dar nadie en el mundo FIBA. Tenemos que aprovechar lo que nos dan los jugadores que juegan en esa posición, pero a la vez comprometernos como equipo a intentar que la pelota no entre en la zona Edy, en la pintura», prosiguió.

«Muchas veces queríamos incitar a los demás a que cayesen en la trampa y en la boca del lobo. Tenemos que proteger un poco más nuestra pintura y rebotear más como equipo porque echaremos de menos la intimidación y los tapones, cambiar tiros y taponarlos. Y los rebotes que los coge más arriba que nadie, se requiere un esfuerzo colectivo», analizó.