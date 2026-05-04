Capello cuenta toda la verdad sobre su relación con Ronaldo: «Sólo pensaba en mujeres»

Fabio Capello es uno de los entrenadores más grandes de la historia y ha hecho un repaso a su trayectoria en un acto en el Teatro Comunale de Ferrara. El ganador de dos ligas con el Real Madrid habló sobre su polémica relación con Ronaldo Nazario en la temporada 2006-2007 y también dejó claro que uno de los mayores errores de su carrera fue dejar el conjunto blanco para marcharse al Milan y que tiene un vínculo especial con la capital de España.

Fabio Capello hizo un repaso a su trayectoria como entrenador en un acto celebrado hace unos días en el Teatro Comunale de Ferrara. El entrenador italiano contó anécdotas sobre sus vivencias en el Milan, Roma, Real Madrid, Juventus o las selecciones de Italia o Rusia y, además, también se sinceró sobre alguno de los errores que ha cometido durante una carrera de vino y rosas en la que ganó cinco títulos nacionales en Italia, dos ligas españolas y una Champions League.

En este acto, Fabio Capello confesó que marcharse del Real Madrid después de ganar la Liga en la temporada 1996-1997 fue uno de los grandes errores que cometió en su carrera. «Dejar Madrid para regresar al Milan fue el error más grande que cometí», afirmó el entrenador, en principio jubilado, que afirmó tener «un vínculo único con esta ciudad» y también dejó claro que el paso por el Bernabéu le marcó como persona.

Fabio Capello y Ronaldo

Fabio Capello también puso el foco en una de las grandes anécdotas que se recuerdan de su carrera y es la relación que tuvo con Ronaldo Nazario en su segunda etapa en el Real Madrid, en la temporada 2006-2007. El entrenador italiano no casó bien con los hábitos del brasileño y este acabó saliendo rumbo al Milan en el mercado de invierno.

«Cuando Ronaldo llegó a Madrid, le pregunté: «¿Cuánto pesabas cuando ganaste el Mundial? 84 kg. ¿Y ahora?, 94», comentó Fabio Capello en este acto-entrevista organizado por el Corriere della Sera. El entrenador italiano valoró al brasileño como un «líder negativo» y también dejó claro que llegó a un acuerdo con el presidente para que saliera del Real Madrid.

«No entrenaba bien e influenciaba a sus compañeros. Siempre estaba de fiesta y sólo pensaba en mujeres. Junto con el presidente, decidimos despedirlo», afirmó la leyenda de los banquillos, que también contó una anécdota que ocurrió días antes de que se confirmara el fichaje de Ronaldo por el Milan, a donde llegó después de salir del Real Madrid.

«Fue entonces cuando Berlusconi me llamó para preguntarme por Ronaldo. Le dije que engordó y que sólo pensaba en mujeres. Al día siguiente, los titulares de los periódicos anunciaban: «Ronaldo, al Milan», contó el Capello sobre su relación con Ronaldo.

Fabio Capello también habló sobre su relación con Antonio Cassano, otro de los jugadores con un gran talento que protagonizó algunos hechos que han dado que hablar durante su etapa en el Real Madrid. «En Madrid, Cassano hizo tantas tonterías que me cuesta recordarlas todas. Junto con Balotelli, son los dos ejemplos de talentos que se perdieron. Una pena», dijo.

También contó una anécdota curiosa con Clarence Seedorf en un partido durante su primera etapa en el Real Madrid. «Recuerdo cuando traje a Seedorf a Madrid; tenía 19 años. Durante el descanso de un partido, le expliqué lo que no estaba funcionando. Se levantó y dijo: ‘Tenemos que hacerlo así’. Le dejé la chaqueta y le dije: ‘Ahora eres tú el entrenador’. Y me fui», contó el italiano en este acto.