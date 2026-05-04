Vinicius muestra su compromiso con el Real Madrid: «A muerte con este club»

El Real Madrid volvió a encontrar en Vinicius a su gran líder ofensivo en una noche que recordó a sus mejores actuaciones europeas. El brasileño firmó un doblete decisivo en la victoria por 0-2 frente al Espanyol, manteniendo vivas, aunque remotas, las opciones blancas en la Liga.

La actuación del delantero fue magistral. Sin la presencia de Kylian Mbappé, ausente por lesión, Vinicius asumió todo el protagonismo ofensivo del equipo y respondió con una exhibición que recordó a sus noches más determinantes. Su compromiso es incuestionable, mucho menos su madridismo; al terminar el encuentro, publicó unas fotos con un mensaje de unión y amor por el Real Madrid: «A muerte con este club». El próximo escenario es el Clásico y el brasileño sabe lo que se tiene que hacer: «Es un partido que nos encanta jugar y ojalá podamos prepararlo bien y llegar aquí otra vez y ganar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

El primero abrió el marcador tras una jugada individual donde, con amagos y gran desborde, dejó por el camino a varios jugadores rivales, y poco después firmó el segundo tanto tras una combinación con Jude Bellingham, definiendo con un golpeo al primer toque a la altura de muy pocos. Y cuando la afición rival se levanta para aplaudir un gol rival, es un síntoma del golazo que ha sido.

Más allá de los goles, su impacto fue total. Lideró al equipo en remates, generó peligro constante y fue el jugador más castigado por las faltas rivales. Su rendimiento reafirma una tendencia: cuando el equipo lo necesita, Vinicius responde como referente absoluto. Las cifras avalan su momento. En lo que va de 2026, suma 16 goles y ha participado en prácticamente todos los partidos del curso, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del fútbol europeo.

El mensaje es claro: da igual el contexto que haya, Vinicius siempre está para el Real Madrid, juega todo lo que se puede y rema por todos. Su misión es volver a poner en el lugar que le corresponde a este club: «Estoy seguro de que volveremos a lo más alto, que es lo que este club necesita», así lo afirmaba en Realmadrid TV. Una de las grandes noticias será cuando se haga oficial su ansiada renovación, la cual aseguro que se hará en el momento correcto.