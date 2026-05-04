La impresionante lista de leyendas del Real Madrid en la que ha entrado Vinicius tras su doblete al Espanyol

Vinicius se negó a entregarle la Liga al Barcelona el pasado domingo y mantuvo al Real Madrid vivo durante una semana más en la pelea gracias a sus dos goles ante el Espanyol. Dos dianas con las que el brasileño ha superado los 20 tantos entre todas las competiciones. Unas cifras que le hacen entrar de lleno en una increíble lista de leyendas del club blanco: Puskas, Di Stéfano, Cristiano Ronaldo…

Ya acumula Vinicius 21 goles entre todas las competiciones este curso. El pasado domingo marcó dos goles más en Cornellá ante el Espanyol para mantener al Real Madrid vivo en Liga. Dos goles extraordinarios. El primer sentando a la defensa perica en el área y definiendo al palo corto. El segundo, tras recibir un gran pase de tacón de Bellingham y definiendo de primeras a la escuadra.

Lleva 15 goles en Liga esta temporada Vinicius. Ha marcado cinco más en Champions League y otro en la Supercopa de España. No ha sido la mejor campaña para él ni para el Real Madrid, pero los números se mantienen. El brasileño ha vuelto a superar las 20 dianas en otro curso más y todavía le quedan cuatro partidos ligueros para sumar más goles. El próximo en el Clásico ante el Barcelona.

Una lista de leyendas con Vinicius

Gracias a estos números, un año más, Vinicus ha entrado en una lista increíble de leyendas. Y es que el brasileño ya es una más dentro del Real Madrid. No hay muchos jugadores en la historia del club blanco que hayan marcado 20 o más goles en todas las competiciones durante cinco o más campañas consecutivas. El brasileño lo está logrando y quiere seguir sumando.

Junto a Vinicius, esta lista de leyendas del Real Madrid con estas cifras goleadoras está compuesta por futbolistas como Pahiño, Alfredo Di Stéfano, Puskas, Hugo Sánchez, Raúl González, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Casi nada. Una impresionante lista con jugadores legendarios que marcaron una época en el Madrid. Justo lo que está haciendo también un Vinicius que quiere más.