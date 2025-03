Cristiano Ronaldo encabeza la lista de personalidades que felicitan al Real Madrid por su 123 aniversario

Este jueves 6 de marzo de 2025, el Real Madrid celebra 123 años de una historia sin parangón en el mundo del deporte, marcando más de un siglo de excelencia y triunfos. Comenzó aquel lejano día de 1902 cuando se formó la primera Junta Directiva del entonces llamado Madrid Foot Ball Club, dando inicio a una leyenda que, con el paso de las décadas, se ha convertido en un referente mundial del fútbol y el baloncesto.

El Real Madrid recopila un palmarés impresionante que incluye 26 Copas de Europa, repartidas entre 15 en fútbol y 11 en baloncesto, además de innumerables títulos nacionales e internacionales, le han valido el reconocimiento de la FIFA como el Mejor Club del Siglo XX. Esta distinción refleja el impacto y la grandeza de la institución merengue, que no ha dejado de cosechar éxitos incluso en tiempos recientes.

Cristiano Ronaldo no se olvida del Real Madrid

Para celebrar este 123° cumpleaños, varias leyendas madridistas no han querido perderse esta especial celebración. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Iker Casillas, Marcelo… ninguno ha olvidado su paso por Chamartín. Uno de los primeros en haberlo hecho fue CR7. El astro portugués, a través de sus redes sociales, mandó un breve pero fuerte mensaje: «123 años de Real. ¡Felicidades a toda la familia madridista! ¡Hala Madrid!».

Por otra parte, Karim Benzema se mostró más expresivo. «¡El mejor club del mundo cumple hoy 123 años! Hala Madrid», escribió el Nueve en sus redes sociales. Iker Casillas, que estuvo durante 25 años en el equipo de Concha Espina, también ha expresado todo su amor hacia el escudo blanco. En un largo texto, el emblemático meta merengue no se ha contenido. «Orgulloso de haberme formado en el mejor club de la historia. Feliz por aquel día donde comencé mi camino en él. Nostalgia de todo aquello vivido en los inicios. Agradecido por contribuir a sus éxitos! Siempre Hala Madrid! Felicidades por esos 123 años!!», recordó el mostoleño con una foto de cuando todavía era un niño.

Marcelo, recién retirado y homenajeado en el Santiago Bernabéu en el derbi liguero, devolvió los elogios de los madridistas. «Feliz 123 aniversario, mi Madrid! Siempre será un orgullo haber formado parte de esta historia tan grande. Hala Madrid siempre!!», comentaba el ex lateral y uno de los jugadores más titulados de la historia del club con 25 títulos.

Pero no solo las leyendas merengues han querido desear su más profundo cariño al Real Madrid. Los de la actual plantilla también se han prestado al juego. Rodrygo es uno de ellos. «¡El mejor club del mundo cumple hoy 123 años! Real Madrid, yo te quiero», escribió el brasileño. Courtois, Lunin y Ceballos también subieron una historia en sus Instagrams respectivos. Otro homenaje que no pasó desapercibido es de un ex. Joselu, héroe en la semifinal ante el Bayern de Múnich el año pasado, no faltó para desearle el cumpleaños al club de su vida. «123 años de leyenda», apuntó el ariete.