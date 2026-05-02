El Real Madrid quiere atar a Kees Smit antes del Mundial

El Real Madrid maneja excelentes informes de Kees Smit, centrocampista de 20 años del AZ Alkmaar, e intentará cerrar su fichaje antes de que comience el Mundial para evitar que se revalorice con la selección de Países Bajos. El club blanco está dispuesto a poner 50 millones para fichar a la perla del fútbol neerlandés.

El fichaje de un cerebro se ha convertido en una de las prioridades de este verano para el Real Madrid. El enorme vacío dejado por la marcha de Kroos las dos últimas temporadas ha provocado que, aunque sea tarde, la cúpula de Valdebebas entienda que necesita encontrar un jugador con un perfil similar al alemán.

No son muchos los que encajan y menos todavía los que están en el mercado. Jugadores como Pedri o Vitinha no están en venta y otros como Enzo Fernández, que estaría encantado de fichar por el Real Madrid, tienen un precio desorbitado. Por eso en el Real Madrid encaja a la perfección Kees Smit, el joven centrocampista holandés del AZ Alkmaar por el que se pelea media Europa.

Smit está a tiro

A pesar de su juventud, Koeman ya le convocó para la selección absoluta de Países Bajos en el último parón de selecciones. Y Kees Smit se salió. Los espías enviados por el Real Madrid a su debut contra Noruega quedaron impactados por su personalidad y su peso en el fútbol de una selección que juega al son de Frenkie de Jong.

El AZ Alkmaar, el club propietario de sus derechos, sabe que no podrá retener otra temporada a Kees Smit, por lo que ha puesto el caso en manos del superagente Jorge Mendes para que saque el mejor traspaso posible. Y cuanto más tiempo pase, más se revalorizará el joven centrocampista neerlandés.

Al Real Madrid le gustaría llegar a un acuerdo de traspaso con el AZ Alkmaar lo más pronto posible para evitar entrar en pujas con clubes de la Premier con los que la entidad de Florentino Pérez no puede competir en ofertas ni al AZ ni al jugador. Desde la cúpula del club blanco se entiende que un traspaso en torno a los 50 millones podría ser algo asumible y una buena oportunidad de mercado.

Kees Smit, por su parte, apura sus últimos partidos con el AZ Alkmaar sabedor de que dará el salto a un grande. La opción del Real Madrid le atrae, pero también se debe a su club. Tiene detrás varios pretendientes, entre ellos el Bayern de Múnich y el Manchester United, pero daría prioridad al Madrid siempre que los blancos muevan ficha. Y pronto.