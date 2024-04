Jorge Mendes tiene tres ofertas por Lunin

Jorge Mendes tiene sobre la mesa propuestas de tres grandes del fútbol europeo, Manchester United, Bayern y PSG, para fichar al portero Andriy Lunin, que acaba contrato con el Real Madrid en junio de 2025 y no tiene claro si aceptar la propuesta de renovación del club blanco.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Hay un jugador que termina contrato el año que viene y lo normal es que el Madrid quiere que siga, pero está pensando irse en este año o el que viene como agente libre si no es titular. Tiene tres ofertas. Una del PSG, pero allí está Donnarumma, otra del Manchester United y una tercera del Bayern de Múnich. Hablo de Lunin. Es un buen portero, lo está demostrando».

Lunin ha pasado en unos meses de ser un suplente que generaba desconfianza a héroe del madridismo. Su actuación ante el Manchester City, abrochada con una histórica tanda de penaltis, le reservan para siempre un lugar en la laureada historia del Real Madrid. Pero el ucraniano no sabe si el año que viene seguirá de blanco o se marchará a otro equipo.

Su situación no es nada fácil. Lunin ha demostrado en estos meses no sólo que no le pesa la portería del Real Madrid, sino que la llena como el que más. Va a ganar la Liga como el portero menos goleado del campeonato y sus actuaciones en Champions están siendo sencillamente prodigiosas. Sostuvo al Real Madrid en octavos en la eliminatoria frente al Red Bull Leipzig y tuvo una actuación memorable en el Etihad. Y eso que Lunin nunca había jugado a esas alturas de la competición más exigente del mundo.

El rendimiento de Andriy Lunin, unido a su edad (25 años) y a su atractiva situación contractual en el Real Madrid, le han colocado en el foco de varios grandes del fútbol europeo que tienen problemas en la portería. El Manchester United fue el primero en fijarse en el meta ucraniano, tal como adelantó OKDIARIO el pasado 22 de marzo. La penosa temporada de Onana, por el que pagaron 55 millones el verano pasado, unida a la probable salida del técnico Ten Hag, su único valedor, abre las puertas de Old Trafford al portero ucraniano.

Lunin, renovación o venta

Lunin sabe que se juega su futuro este verano y por eso se ha puesto en manos del superagente Jorge Mendes, un experto en grandes traspasos, cuyos tentáculos alcanzan a la mayoría de los grandes clubes del fútbol europeo. Entre ellos, por supuesto, están los tres pretendientes del meta ucraniano. Después del Manchester United, han llamado a la puerta de Mendes tanto el Bayern como el PSG a preguntar por la situación de Lunin y por su disposición para salir del Real Madrid este verano.

Su contrato expira en junio de 2025 y Jorge Mendes ya conoce las intenciones del Real Madrid de renovar a Lunin. Es el jugador que menos gana de la primera plantilla y el club blanco está dispuesto a mejorar sensiblemente sus condiciones económicas. Pero el ucraniano no tiene claro si la mejor decisión para su futuro es seguir vestido de blanco con la alargada sombra de Courtois siempre a la vuelta de la esquina.

Si Lunin no acepta la renovación, el Real Madrid asumirá su traspaso e irá al mercado en busca de otro portero. Y ahí el club blanco seguro que haría un gran negocio porque el ucraniano costó 8,5 millones en el verano de 2018 y seis años después el Real Madrid podría multiplicar por tres o cuatro veces lo que pagó.

El propio Lunin da largas al hablar de su futuro. Y no da pistas. Lo hizo justo después de su heroicidad en el Etihad. “Ahora estoy centrado en esta temporada, cuando termine ya hablaremos”. Sus palabras dan a entender que se lo está pensando. Y esa es la realidad. Si su prioridad fuera seguir en el Real Madrid, lo diría, pero no lo dice porque todavía no lo sabe.

Puede que estos últimos partidos den a Lunin el empujón definitivo al ucraniano para dar el sí al Real Madrid, porque su rol en este equipo ha pasado en unos meses de actor secundario a protagonista. Y a Lunin le sienta como un guante.