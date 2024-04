La televisión polaca saca los colores a la Liga de Tebas y demuestra que el gol de Lamine no entró

El Real Madrid ganó al Barcelona por 3-2 en el Clásico del fútbol español y dio el golpe definitivo a la Liga, en la que ya tiene 11 puntos de ventaja sobre los culés cuando sólo quedan 18 en juego. El equipo de Carlo Ancelotti derrotó al de Xavi gracias a un gol de Jude Bellingham en el minuto 91 en un encuentro que tuvo varias polémicas, especialmente un posible gol de Lamine Yamal al que no se dio validez.

La más llamativa y comentada fue un gol fantasma de Lamine Yamal, un remate que Lunin sacó sobre la misma línea de gol y que tras varios minutos de revisión en el VAR no pudieron demostrar que el balón entrara por completo. El Barcelona, desde jugadores a Xavi Hernández, se quejaron amargamente de que no dieran validez al gol, pero no hay ni una imagen que muestre que ese balón entrara en la portería del Real Madrid.

La jugada ocurrió en el minuto 28 en el Santiago Bernabéu. Un remate sutil de Lamine Yamal fue sacado por Lunin en la misma línea y el Barcelona reclamó que el balón había entrado. Sin embargo, lo hacen como acto de fe, porque no hay una toma que demuestre que el esférico entró al completo. Todo lo contrario. Según demostró Canal + Polonia, en una imagen propia elaborada por ellos, el balón no entró.

Esta cadena de televisión sacó los colores a la Liga de Tebas, que no tiene la tecnología de gol y que se quedó con la duda de si el balón había entrado. Sin embargo, fuera de España sí que se puede comprobar que el esférico no entró y que, por lo tanto, no fue gol de Lamine Yamal. En la realización de la televisión en España no se vio en ningún momento esta toma desde una toma cenital.

Piłka 𝐍𝐈𝐄 przekroczyła linii bramkowej!❌ VAR ostatecznie podjął słuszną decyzję!👍 📺 El Clasico możecie oglądać w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/ZOdlmLP9Cz pic.twitter.com/Pr1HoxbQ7T — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 21, 2024

La demostración de que no fue gol

En Canal + Polonia hicieron una simulación propia de esa jugada y se pudo comprobar como el balón no entra por completo. Una parte del esférico estaba sobre la línea cuando lo sacó Lunin y si bien prácticamente todo el balón está dentro, una pequeña parte está todavía en la línea. Y para que sea gol, como marca el reglamento, el balón tiene que sobrepasar la línea al completo.

Xavi Hernández, que ha llevado al Barça a una semana pésima en la que cayeron eliminados de la Champions y ya dicen adiós de forma definitiva a la Liga, utilizó esta jugada para explicar su derrota en el Bernabéu: «No hay que callarse. Es una vergüenza que no haya tecnología de gol. Ayer me preguntasteis por el árbitro y dije que ojalá pasara desapercibido y no ha pasado. Es una lástima».

El técnico del Barça se centró en la jugada sin explicar por qué su equipo pasó del 1-2 en el minuto 69 al 3-2 al final del partido. El Real Madrid le remontó sin ningún tipo de polémica arbitral y en 22 minutos. En el camino de Xavi fue también Ter Stegen, capitán del Barça. «Me faltan palabras, que no encuentren una buena forma de comprobarlo por no tener la tecnología de la línea… Me parece una vergüenza, este mundo mueve mucho dinero pero no se gasta en lo importante», dijo el portero alemán sobre la jugada.