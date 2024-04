Xavi llora tras perder el Clásico: «Mi sensación es de injusticia máxima, lo ha visto todo el mundo»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la derrota por 3-2 ante el Real Madrid en el Clásico y que pone prácticamente fin a la Liga. El técnico español habló ante los medios de comunicación y valoró las sensaciones que le dejó el encuentro. Un encuentro donde se pusieron por delante en el marcador en la segunda mitad, pero los blancos remontaron una noche más. El público del Santiago Bernabéu le gritó «Xavi quédate».

«Estamos orgullos de cómo hemos jugado. La segunda parte hemos dominado, muy bien en defensa en vigilancias.. El resto hemos controlado el partido. Una pena porque hemos hecho un trabajo muy bueno. Se nos escapan los tres puntos por cosas que no controlamos. Merecimos los tres puntos. Una lástima. Merecimos mas. Poco más podemos hacer. Hemos dominado. Es el partido que teníamos que hacer pero se nos escapa», comenzó en el entrenador del Barcelona.

«Me puede perjudicar hablar de los árbitros. Luego me sancionan. Hemos estado mejor que el Madrid. Se nos escapa por detalles. Esto forma parte del fútbol. Estamos orgullosos de cómo hemos jugado, que ha sido mejor que el Madrid», añadió Xavi. «En defensa hemos estado muy bien. No hemos presionado como normalmente. En la segunda parte hemos estado muy bien. Dos situaciones puntuales», proseguía.

«Totalmente de acuerdo con Ter Stegen. No hay que callarse. Es una verguenza que no haya tecnología de gol», dijo sobre el hecho de que la Liga no cuente con tecnología de gol. Por otro lado, Xavi dijo que no iba a hablar de los árbitros, pero no se resistió: «Ayer me pregunásteis por el árbitro y dije que ojalá pasara desapercibido y no ha pasado. Es una lástima».

Xavi habla de los obejtivos

«Nos queda el objetivo de seguir luchando y ser segundos. Que nos da la plaza de otra competición. Lo normal habría sido ganar. Situaciones puntuales nuestras y situaciones adversas que no podemos controlar. Han sido cosas de arbitraje. Hemos sido mejores que el Madrid en su campo».

Sobre su futuro: «No es el momento ahora. Hay que digerir la derrota porque hemos merecido la victoria. Hay que pensar en el Valencia y a seguir. Quedan seis partidos y pueden pasar muchas cosas».

«Mi sensación es de injusticia máxima. Lo ha visto todo el mundo hoy no ha sido justo. Es mi sensación. No puedo engañar a nadie y menos a la afición», continuaba el técnico español sobre sus excusas por la derrota. Por otro lado, reconoció que el Madrid es justo vencedor: «Sí, al final la Liga de 38. El Madrid ha hecho una liga extraordinaria. Solo ha perdido un partido. Prácticamente han sentenciado la Liga. No vamos a bajar la guardia pero está muy difícil».