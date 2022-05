Jorge Mendes ha ofrecido al Real Madrid el fichaje de Rafael Leao, delantero portugués de 22 años que ha sido elegido mejor jugador de la Serie A y que es uno de los futbolistas clave del Milan que acaba de ganar el Scudetto once años después.

Es la segunda vez que el superagente portugués ofrece a Rafael Leao esta temporada al Real Madrid, la primera fue antes del mercado invernal pero el club blanco tenía entonces todos los esfuerzos centrados en Mbappé. El delantero portugués, de 22 años, ha sido una de las sensaciones del Milan y está en la órbita de varios grandes de la Premier.

Leao sería un refuerzo polivalente para la delantera blanca, ya que puede jugar en ambos extremos o como delantero centro, por no hablar de su enorme margen de progresión y su enorme capacidad física. En potencia no tiene nada que envidiar a Mbappé, aunque aún no ha alcanzado su madurez como futbolista.

La relación Madrid-Milan

Mendes, que acaba de fichar a Marco Asensio y Isco para su agencia, es consciente de que Rafael Leao acaba contrato con el Milan en 2024 y las excelentes relaciones que mantiene el club rossonero con el Real Madrid –ambos clubes han cerrado recientemente operaciones como las de Theo o Brahim– podrían ayudar a un fichaje con mucho presente y mejor futuro.

En el Real Madrid, de momento, han tomado nota de la posibilidad de fichar a Leao, pero no se pronuncian. Todas las decisiones sobre el futuro de la plantilla quedan a las semanas posteriores a la final de la Champions. Todos los ojos del club miran a la final de este sábado en París, porque si París arrebató el sueño de Mbappé, París puede hacer realidad el sueño de La Decimocuarta.