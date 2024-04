Courtois bendice a Lunin

Thibaut Courtois, que se quedó en Madrid debido a su grave lesión, no tardó ni un segundo en felicitar a Lunin tras su gran partido en el Etihad Stadium que acercó sin duda al Real Madrid a la clasificación de las semifinales de la Champions League. El portero belga ya ha bendecido al ucraniano, que está defendiendo la portería blanca con máximas garantías.

«¡Vamos! Grande Lunin», publicó Courtois en sus redes sociales una vez terminó la épica tanda de penaltis que clasificó al Real Madrid a las semifinales de la Liga de Campeones y que dejó en la estacada al Manchester City de Pep Guardiola.

Courtois fue de los primeros en rendirse a su compañero de portería una vez terminó el partido. El belga se rindió a Lunin tras un partido impresionante del ucraniano en el Etihad. Hizo hasta ocho paradas impresionantes durante 120 minutos de fútbol y culminó su gran actuación con dos paradas en la tanda de penaltis ante los disparos de Bernardo Silva y Kovacic.

La temporada de Lunin está siendo impresionante. Empezó la temporada como titular tras la grave lesión de Courtois y cuando Kepa llegó al Real Madrid, el ucraniano perdió el sitio de nuevo. Con mucho trabajo, Lunin se ganó de nuevo la confianza de Ancelotti, le quitó el puesto al vasco y se ganó la titularidad de la portería blanca. Ahora ya no hay dudas. Lunin, mientras Courtois esté de baja, es un portero de máximas garantías.

Vamoooos!!! Grande Lunin 🔥🔥🔥 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 17, 2024

Andriy Lunin fue el héroe del Real Madrid en la clasificación a semifinales de la Copa de Europa ante el Manchester City. El portero ucraniano paró prácticamente todo durante los 120 minutos, fue el sostén del equipo de Carlo Ancelotti en el Etihad y además paró dos penaltis en la tanda, el primero a Bernardo Silva y el segundo a Kovacic.

«Estoy agotado. Es el primer partido así en mi carrera con esta exigencia. He sufrido mucho y agradezco mucho a mi equipo por sufrir conmigo y por correr tanto», comentó Lunin tras el partido. El guardameta estaba más que cansado, normal por el gran esfuerzo que hizo en el que es ya el mejor partido de su carrera. Lunin entra en la historia del Real Madrid tras este encuentro ante el Manchester City en la Champions.

Sobre la tanda de penaltis, el portero ucraniano explicó que «arriesgué con Benardo Silva y menos mal que salió bien». En ese penalti el futbolista portugués del City tiró al centro, Lunin aguantó e hizo una parada clave en la tanda, ya que era la que provocaba que el Real Madrid igualara la tanda tras empezar por debajo. «Me quedé en el centro y acordé con los entrenadores para hacerlo así», explicó Lunin sobre ese penalti.

«A veces hay partidos en los que hay que sufrir y superarlo. No siempre se puede ser el mejor equipo en el campo. Para mí es una gran experiencia y el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo. No me imagino correr como ellos ni cinco minutos y lo han hecho 120 minutos», continuó Andriy Lunin en los micrófonos de Movistar + pocos minutos después de terminar el partido.