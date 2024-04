Lunin: «Arriesgué a quedarme en el centro con Bernardo y menos mal que salió bien»

Andriy Lunin fue el héroe del Real Madrid en la clasificación a semifinales de la Copa de Europa ante el Manchester City. El portero ucraniano paró prácticamente todo durante los 120 minutos, fue el sostén del equipo de Carlo Ancelotti en el Etihad y además paró dos penaltis en la tanda, el primero a Bernardo Silva y el segundo a Kovacic.

«Estoy agotado. Es el primer partido así en mi carrera con esta exigencia. He sufrido mucho y agradezco mucho a mi equipo por sufrir conmigo y por correr tanto», comentó Lunin tras el partido. El guardameta estaba más que cansado, normal por el gran esfuerzo que hizo en el que es ya el mejor partido de su carrera. Lunin entra en la historia del Real Madrid tras este encuentro ante el Manchester City en la Champions.

Sobre la tanda de penaltis, el portero ucraniano explicó que «arriesgué con Benardo Silva y menos mal que salió bien». En ese penalti el futbolista portugués del City tiró al centro, Lunin aguantó e hizo una parada clave en la tanda, ya que era la que provocaba que el Real Madrid igualara la tanda tras empezar por debajo. «Me quedé en el centro y acordé con los entrenadores para hacerlo así», explicó Lunin sobre ese penalti.

«A veces hay partidos en los que hay que sufrir y superarlo. No siempre se puede ser el mejor equipo en el campo. Para mí es una gran experiencia y el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo. No me imagino correr como ellos ni cinco minutos y lo han hecho 120 minutos», continuó Andriy Lunin en los micrófonos de Movistar + pocos minutos después de terminar el partido.

Todos los jugadores del Real Madrid que hablaron tras el encuentro resaltaron el gran encuentro de Lunin, que agradeció a todos sus compañeros y a todo el cuerpo técnico por ayudarle a crecer y hacer este gran partido: «Me ha ayudado todo el mundo a hacer estas paradas».

Fede Valverde se rinde a Lunin

Por ejemplo, Fede Valverde, nombrado mejor jugador del partido, se rindió a Lunin: «Increíble por parte de todos. Felicitar a Lunin, después del partido anterior le han criticado y ha sacado ese coraje, ha demostrado que está a la altura del Real Madrid».

«Como dijo el entrenador, hemos hecho un trabajo hasta el gol. Mentalmente te metes atrás. La cabeza te mata estar corriendo detrás de la pelota cuando estamos acostumbrados a otra cosa. Es un no parar y hay que saber sufrir, trabajar y sacar ese orgullo y esa garra», añadió el futbolista uruguayo. .

Valverde quiso felicitar a todos sus compañeros porque «se adaptaron a la situación»: «Hay compañeros que son más destacables atacando y hoy han hecho un trabajo increíble. Felicitar también a Jude Bellingham, que ha tirado el penalti, es maduro, valiente y felicitarlo a él y a todo el equipo».

Por último, Fede Valverde recordó que «el Madrid siempre está» y que «el rival venía mejor, juegan un fútbol mejor que el nuestro, pero hemos dado la cara, no jugando de la mejor forma, pero defendiendo».