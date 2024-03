Courtois dinamita el futuro de Lunin y Kepa

La lesión de Courtois en el menisco interno de su rodilla derecha, sufrida este miércoles, dinamita el futuro de Lunin y Kepa y puede alterar los planes de futuro del Real Madrid para cubrir su portería. El belga fue operado este jueves y estará de baja por un periodo indeterminado entre 8 y 12 semanas. Dicho de otro modo: dice adiós a una temporada en la que no ha podido disputar ni un sólo partido con el Real Madrid.

Si su recuperación va según lo previsto, Thibaut Courtois debería estar disponible para arrancar la pretemporada con el resto de sus compañeros, aunque es una incógnita saber cómo volverá y cuánto tiempo podría necesitar el portero belga para recuperar su mejor nivel, o sea, cuándo Courtois volverá a ser Courtois.

La inesperada lesión del belga, en la rodilla sana, provoca un auténtico terremoto en los planes de futuro del Real Madrid con respecto a la portería. La pregunta que se hacen ahora en los despachos de Valdebebas es qué hacer con Lunin… y con Kepa. El ucraniano termina contrato en junio de 2025 y el español volverá al Chelsea a final de temporada si el club blanco no ejecuta su compra, tasada en 20 millones de euros.

Con la lesión de Courtois sin duda la prioridad del Real Madrid es la renovación de Lunin. El meta ucraniano se ha consolidado como titular indiscutible y le ha arrebatado la portería a Kepa, que no ha vuelto a levantar cabeza desde la lesión muscular que le birló la meta. Lunin acaba contrato en junio de 2025 y la intención inicial del club blanco era proponerle una renovación sin grandes mejoras económicas.

Las dudas con Lunin y Kepa

Además, en el Real Madrid dudaban de que Lunin quisiera renovar después de haber pasado varios años a la sombra de Courtois y consciente de que, a la vuelta del belga, volvería a ser suplente. Ahora todo ha cambiado. Primero porque Lunin ha demostrado que, pese a no tener el nivel de Courtois, la portería del Madrid no le viene tan grande. Segundo, porque la nueva lesión del belga obliga al club blanco a intentar quedarse con el ucraniano como sea.

La respuesta de Lunin a la oferta que le hará el Real Madrid es una incógnita. Tras su irrupción esta temporada tiene sobre la mesa importantes ofertas de grandes clubes europeos, que han puesto sus ojos en él. El club blanco estaba dispuesto a dejarle salir si traía una oferta en torno a 15 millones, pero la nueva lesión de Courtois podría hacer cambiar ese escenario radicalmente y que sea mejor quedarse un año a Lunin y que se marche gratis en junio de 2025, que dejar la portería desguarnecida.

Y luego está el caso Kepa. Su cesión fue la operación del verano para el Real Madrid, que se aseguraba un portero de garantías para sustituir a Courtois y encima a préstamo. El club blanco y el Chelsea acordaron un traspaso por 20 millones este verano, una cifra que el club blanco estaba dispuesto a pagar si Kepa demostraba el nivel que le llevó a ser titular en la selección española. Pero no lo ha hecho.

Kepa perdió la titularidad con Lunin por una inoportuna lesión muscular. Ancelotti dijo que le respetaría el puesto y, como tantas veces, mintió. Kepa volvió y el técnico madridista optó por una especie de casting y rotó a sus porteros. Ambos lo pagaron, sobre todo Kepa, que cometió errores de bulto que le condenaron al banquillo. Ahora el Real Madrid tiene claro que Kepa no vale 20 millones.

El Madrid no quiere a Kepa

Con la renovación de Lunin y el regreso de Courtois en el aire, y con la decisión de no comprar a Kepa, el Real Madrid sopesa cómo solventar el puzzle de la portería para la próxima temporada. En el club no se descarta acudir al mercado en busca de otro Lunin, un portero joven y con proyección al que ir formando a la sombra de Courtois, aunque no hay demasiados candidatos.

El Real Madrid se plantearía incluso firmar a un portero joven y, si el regreso de Courtois es en condiciones óptimas, cederlo la próxima temporada, bien a final del mercado veraniego o cuando se abra el mercado invernal.

De momento, el Real Madrid peina el mercado de porteros mientras Lunin y Kepa trabajan en defender la meta del equipo de Ancelotti en la recta final y decisiva de la temporada. Lunin tiene el puesto y ha ayudado con sus actuaciones a encarrilar la Liga para el Madrid, pero la eliminatoria ante el Manchester City, que será el debut del ucraniano en unos cuartos de Champions, podría marcar el futuro del ucraniano en el equipo blanco. Para bien… o para mal.