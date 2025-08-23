Huijsen tiene madera de líder

La llegada de Dean Huijsen le ha dado un aire nuevo a la defensa del Real Madrid. Su fichaje ha sentado las bases de una solidez que era más que necesaria, por lo visto el pasado curso, y en pocas semanas se ha convertido en el líder absoluto de la zaga. Todo un líder para el sistema de Xabi Alonso que apunta a ser un futbolista generacional y a marcar una época de blanco.

El jugador sorprendió hace unos meses cuando se presentó al mundo del fútbol de la mano de la Selección. Luis de la Fuente lo tuvo claro y no tardó en convertirse en indiscutible. Igual de claro lo tuvo el Real Madrid: Huijsen no se podía escapar. Casi 60 millones de euros (50 millones de libras) abonaron los blancos por esa cláusula liberatoria al Bournemouth por el futbolista de 20 años. Una inversión a largo plazo que ya está dando sus frutos.

En apenas seis partidos como jugador del Real Madrid, Huijsen se ha convertido en el líder de la defensa madridista. Su inspiración no ha podido ser mejor, las cosas como son. Su mayor referente ha sido Sergio Ramos, probablemente el mejor central de la historia y, con seguridad, el mejor que ha pasado por el club blanco en sus 123 años.

Y lo cierto es que Huijsen ha aprendido bien. Ya no sólo por su trabajo atrás o su poderío aéreo, para lo que ayuda, y mucho, ese 1,96 de altura. El internacional español tiene un manejo del balón inmejorable, siendo el primer hombre en la construcción. Conduce, combina… es un seguro a la hora de sacar el balón de atrás. Una capacidad que le ha convertido en fundamental.

A pesar de su poca experiencia, Huijsen ha cautivado a todos. De hecho, esa juventud apenas se le nota. En apenas unos meses como madridista, ha tomado ya la delantera a futbolistas con un amplio bagaje en el Real Madrid como son Militao, Rüdiger y a un Alaba que aún sigue siendo un misterio tras volver de su larga lesión. El malagueño se ha ganado ya ser indiscutible, mientras que el resto, también Asencio, pelean por la plaza que queda vacante a su lado.

Huijsen era la pieza que faltaba

Dean Huijsen ha conseguido cambiarle la cara en defensa al Real Madrid, hasta el punto de que el equipo apenas ha encajado con él sobre el verde. No han perdido, puesto que la única derrota de la era Xabi llegó en semifinales del Mundial de Clubes, sin él, que estaba sancionado. Ahí fue donde se notó la falta de un futbolista que ha conseguido dar orden atrás a un equipo que la temporada pasada mostró muchísimas carencias y que, con su fichaje, se han resuelto.

Huijsen debutó con el conjunto blanco en Estados Unidos, contra Al-Hilal, en la fase de grupos del Mundial. Jugó todo, hasta su expulsión ante el Dortmund, en un partido en el que el Real Madrid dominaba por 3-1 y en el que terminó sufriendo sin él para aguantar el 3-2 final. En semifinales, contra el PSG, el equipo cayó goleado, con dos errores atrás más propios del pasado curso que de este, ya con él liderando esta defensa.

En definitiva, el español ha dado claras muestras de ser todo eso que necesita este equipo para estabilizarse en defensa. Huijsen se ha convertido en el verdadero líder de la zaga madridista y, lo mejor de todo, es que sólo tiene 20 años. Su fichaje puede marcar un antes y un después en la historia del club, como lo hizo hace 20 años la llegada de un central que sería de culto, que se hinchó a ganar y levantar como capitán títulos con el Real Madrid.