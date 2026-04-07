Enzo Fernández declara la guerra al Chelsea para irse al Real Madrid

Enzo Fernández tiene claro que quiere irse este verano al Real Madrid y por eso está dispuesto a forzar para obligar a Chelsea a negociar su traspaso. El argentino, apartado del equipo por su entrenador este fin de semana por sus guiños al Real Madrid, sabe que la única opción de que le vendan es mantener el pulso con el club hasta el final. Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Enzo Fernández va a llevar el pulso hasta el final. No se va a quedar ahí y forzará el transfer request. El problema son los 110 millones que pagó el Chelsea por él.»

El culebrón Enzo Fernández sólo acaba de empezar. El internacional argentino se ha ofrecido al Real Madrid hasta en dos ocasiones en los últimos meses a través de un intermediario. Tiene claro que la única forma de presionar al Chelsea para que se siente a negociar es dando visibilidad pública a su incomodidad en el club.

Sus declaraciones en el último parón de selecciones no son fruto de la improvisación. Están meditadas y medidas, por eso habla de vivir en Madrid pero sin pronunciar la palabra Real Madrid. Quizá porque tampoco era necesario ser tan explícito. Sus declaraciones le han costado ser apartado por el Chelsea y han provocado que su agente, el ex jugador Javier Pastore, haya explotado: «El castigo es completamente injusto… no hay ninguna razón ni justificación para sancionarlo».

Enzo aprieta para salir

El Chelsea, por su parte, se remite al larguísimo contrato de Enzo Fernández (hasta 2032) para declararlo intransferible sin necesidad de hacerlo, aunque extraoficialmente asume que si no cambia su actitud el internacional argentino puede acabar traspasado. En ese escenario Enzo habría empezado a ganar la batalla, aunque aún quedaría mucha pelea por delante para que se terminara la guerra.

Enzo Fernández tiene por delante unos meses complicados en Stamford Bridge, con el Chelsea ya fuera de la Champions y sin opciones por la Premier, incluso con su presencia en la próxima Champions más que comprometida ya que está a seis puntos del Aston Villa, el equipo que marca el cuarto puesto, y con el Liverpool también por delante en la pelea.

Para el Real Madrid las opciones de fichar a Enzo Fernández no son demasiadas. En el club blanco son conscientes de que se trata de uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero también de los más caros. El Chelsea ya pagó 121 millones por él cuando militaba en el Benfica y ahora no parece demasiado dispuesto a dejarle salir por menos de 150 kilos.

En esas cifras al club blanco le entra vértigo financiero, a pesar de que en el Real Madrid son conscientes de que este verano pueden hacer caja en la operación salida con futbolistas como Camavinga o Gonzalo. En todo caso, el culebrón Enzo Fernández amenaza con prolongarse durante todo el verano en una de esas operaciones en las que Florentino Pérez acaba remangándose en la última semana de agosto.