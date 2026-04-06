Camavinga da la razón al Real Madrid: está en venta

En el Real Madrid llevan tiempo teniendo claro que Eduardo Camavinga es una venta clara este verano. La duda es si algún club llegará a Valdebebas con una oferta que satisfaga a la entidad madridista, pero desde hace un tiempo están abiertos a escuchar ofertas por el francés, que ha supuesto una gran decepción en el seno del club blanco. La apuesta por él fue clara en el verano de 2021, cuando la llegada de Mbappé fue imposible, pero un lustro después, desde la dirección deportiva creen que es un jugador que involuciona y que está lejos de estar a la altura del nivel que exige el 15 veces campeón de Europa.

Mallorca fue la gota que colmó el vaso. Fue titular para ocupar la ausencia del sancionado Valverde y su rendimiento fue más que deficiente. En la primera parte fue una máquina de perder balones, aunque lo más grave fue cómo falló en el primer gol. Camavinga fue mal al salto, perdió el marcaje de Morlanes, al que siguió con la mirada por detrás. Si le preguntan a estas horas qué número lleva el mallorquinista, debería responder sin dudar, ya que contempló a su espalda cómo el rival pisaba área y definía a placer. Su empanamiento hizo saltar por los aires a toda la defensa madridista, donde hay demasiados jugadores que no están al nivel. Arbeloa le dejó un recado en sala de prensa tras el encuentro: «Aquí, en cuanto te despistas, pierdes una marca y no la sigues, te cuesta un gol».

Se le busca pretendiente

Con esta situación, el Real Madrid sabe que este verano deberá hacer ventas para poder fichar. Y uno de los jugadores que tendrá el cartel de transferible es Camavinga. Desde el club blanco saben que el francés, con tan solo 23 años, tiene mercado. En la Premier League le siguen con atención y se espera que lleguen ofertas por él en los próximos meses. El club blanco empezaría a escuchar ofertas por encima de los 50 millones de euros, aunque, como siempre en estos casos, con contrato hasta 2029, el jugador también tiene que querer irse.

Camavinga es el primer candidato para abandonar el club este verano, aunque no el único. La entidad madridista dará salida a varios jugadores, entre los que están incluidos en la lista de transferibles nombres como el de Raúl Asencio. Otros saldrán por no renovar sus contratos, como es el caso de Alaba y Carvajal, mientras que con Mastantuono se busca una cesión.