Arbeloa: «La derrota es culpa mía y necesito que los jugadores piensen en el martes»

Álvaro Arbeloa analizó en la sala de prensa de Son Moix la derrota del Real Madrid contra el Mallorca. Un batacazo que deja a los blancos casi sin opciones de poder pelear por el título de Liga, algo que el entrenador madridista no quiso decir, aunque con su cara era plenamente consciente de que el tropiezo apunta a ser definitivo.

«Está claro que está más difícil que antes de empezar el partido. Nos quedan ocho jornadas y básicamente es lo que le he dicho a los jugadores. Esté como esté la Liga, la distancia que tengamos con el Barcelona, nuestro siguiente objetivo es ganar los ocho que quedan y para eso tenemos que jugar mejor. Está más difícil porque la distancia esta noche puede ser mayor, pero el objetivo es el mismo», comenzó el entrenador del Real Madrid.

A la hora de analizar la segunda mitad, comentó lo siguiente: «El contexto y verte por detrás nos ha dejado sin paciencia. Nos han cerrado más los espacios. No hemos tenido ni paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana. Hemos estado mejor en la primera mitad que en la segunda».

Sobre lo que más le enfada, fue claro: «Para mí es fácil ver la dificultad del encuentro, lo complicado es que los jugadores sepan entender que sin el 200% no íbamos a ganar. Esto es la élite, es Primera y el no haber hecho una segunda parte mejor de lo que la hemos hecho es lo que más me duele».

«Esta derrota es mía y necesito que piensen en el partido del martes. Yo soy el que tomo las decisiones y es mía. Necesito que crean en ganar el encuentro del martes. Es una competición muy importante ante un grandísimo rival», añadió.

«No es algo que a mí me importe, a mí me importa mi equipo y preparar el partido del martes. En lo que no puedo hacer nada no pierdo el tiempo», explicó al ser preguntado si necesita un favor del Atlético de Madrid.

«Es normal, lleva muchas semanas fuera. La idea es que pueda ir cogiendo ritmo de competición. Este es el segundo partido que juega tras el parón que ha tenido. Paciencia con él», comentó sobre Jude Bellingham, al que le sigue faltando ritmo.

«Ninguna. Sé de lo que son capaces mis jugadores y que entienden la importancia del partido del martes. No tenemos mucho tiempo, la exigencia va a ser altísima y el madridismo nos brindará una noche de Champions. Sabemos que sin ellos es mucho más difícil», finalizó al ser cuestionado si este partido podría afectar al del martes.