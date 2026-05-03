Vinicius deja la Liga con vida hasta el Clásico con dos golazos en Cornellá

Vinicius ha sido quien ha dejado la Liga viva, al menos hasta el Clásico, con dos golazos en Cornellá que le dieron la victoria al Real Madrid en el partido de la jornada 34 contra el Espanyol. Los dos tantos del brasileño mantienen al equipo blanco en la pelea por el título de forma matemática, por lo cual el Barcelona no será campeón este domingo y tendrá que esperar a si gana a los de Álvaro Arbeloa dentro de siete días en el Camp Nou.

En el primero, la jugada la inició el propio Vinicius. El brasileño trazó una pared con Gonzalo y este le devolvió la pelota a la perfección. El ‘7’, únicamente controlando, se llevó por delante a dos defensas del Espanyol y tuvo la precisión para batir a Dmitrovic, portero del Espanyol, por su derecha.

El 0-2 fue similar, pero en esta ocasión encontró dos aliados. Vinicius volvió a arrancar en carrera y se la pasó a Fran García para que se la devolviese en ventaja. Acercándose al área, se la entregó a Jude Bellingham, que se sacó un gran recurso de tacón para que el brasileño se inventase un gran golpeo de primeras a la escuadra.