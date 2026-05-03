Mendy se rompe contra el Espanyol y Arbeloa apuesta por Fran García

Mendy se rompió a los 12 minutos del encuentro que enfrentó a Espanyol y Real Madrid. El francés comenzó una carrera para corregir en un pase largo, pero en medio de la carrera se tiró al césped. El galo se llevó las manos a la parte superior del muslo derecho e, inmediatamente, pidió el cambio. Dice adiós a lo que resta de temporada. Este lunes pasará pruebas médicas para conocer el estado exacto de su dolencia.

Por otro lado, Arbeloa apostó por Fran García para que entrara al terreno de juego en sustitución de Mendy. Mientras, las cámaras captaron como Álvaro Carreras, que se quedó en el banquillo, se reía.