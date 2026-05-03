Espanyol-Real Madrid: una cuestión de honor

Una cuestión de honor. No le queda otra al Real Madrid en su visita al RCDE Stadium de Cornellá, donde se medirá al Espanyol a las 21:00 horas. Los blancos saben desde hace tiempo que la Liga es imposible, pero al menos quieren salvar el honor. Competir hasta el final, aunque no haya nada en juego, porque lo exige el escudo más importante del fútbol mundial. Enfrente estará un conjunto catalán que no sabe lo que es ganar en este 2026, lo que le ha llevado a meterse en una situación delicada.

El vestuario del Real Madrid también quiere ganar por Álvaro Arbeloa. El equipo quiere responder por el salmantino. Los objetivos están claros y se han marcado casi como una obsesión: primero, evitar el pasillo; segundo, que no haya alirón delante de ellos. No quieren rendirse y el mensaje ha calado fuerte en el grupo. Pero, en paralelo, hay una motivación que pesa incluso más: darle una alegría a Arbeloa.

Seis bajas y un apartado

El apartado físico tampoco acompaña. A la ya larga lista de lesionados del conjunto blanco -sin Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Éder Militao y Arda Güler- se unió el sábado el capitán, Dani Carvajal, que estará fuera al menos dos semanas por una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Además, Dani Ceballos está apartado.

Brahim o Gonzalo ocuparán el vacío que deja Mbappé. Mastantuono es otra posibilidad, aunque tiene menos opciones. En cuanto a la medular, la duda es si jugará Thiago Pitarch o Camavinga.

Un Espanyol necesitado

Enfrente, el Espanyol, con 39 puntos, necesita poner fin a una racha dramática de 16 jornadas sin ganar -diez derrotas y seis empates- en la que ha pasado de mirar a Europa a ver peligrar su permanencia en Primera. De hecho, no ha ganado todavía en este 2026.

Cinco puntos le separan del descenso, aunque una victoria en las cinco jornadas restantes podría asegurar la salvación. El objetivo es repetir lo del curso pasado en casa ante el Real Madrid, cuando un solitario gol de Carlos Romero les dio el triunfo (1-0).

El técnico Manolo González, también cuestionado, seguirá sin poder contar con el lesionado de larga duración Javi Puado y tampoco tendrá a Pol Lozano, expulsado por doble amarilla en el empate del pasado lunes ante el Levante (0-0).

Espanyol – Real Madrid: posibles onces