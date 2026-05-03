El Real Madrid C cae ante el Conquense y se jugará la permanencia en el play-out

El Real Madrid C se jugará su permanencia en la Segunda Federación en el play-out. El segundo filial merengue cayó ante el Conquense en Valdebebas por 0-1 y tendrá que pelear por la salvación en una eliminatoria a ida y vuelta, de la que conocerá su rival en la mañana del próximo lunes. Castellón B y Estepona son los posibles rivales de los blancos, que ya tuvieron que acudir al play-out para asegurar su permanencia la pasada campaña.

El equipo dirigido por Víctor Cea ha firmado una trayectoria irregular en la segunda temporada del segundo filial madridista en la cuarta categoría del fútbol español. Un gran sprint final ha estado cerca de salvar una campaña que durante varios tramos parecía abocada al descenso, pero que se ha conseguido dar la vuelta gracias a la aportación de futbolistas del Juvenil A y a la mejoría general del equipo. El Real Madrid C llegó a la última jornada con tres triunfos consecutivos, entre ellos un notable 0-3 ante un San Sebastián de los Reyes que partía como líder en la penúltima jornada.

El segundo filial no pudo rematar la faena alcanzando la cuarta victoria consecutiva ante el Conquense, que ha aprovechado el triunfo a domicilio para finalizar en tercera posición en el Grupo 5 de Segunda Federación. De haberse impuesto, el Real Madrid C hubiera evitado el play-out y garantizado su permanencia en su segunda temporada en esta categoría. Ahora, los de Víctor Cea deberán emprender el mismo camino que en la pasada campaña, en la que derrotó en ambos encuentros del play-out al Villanovense.

Su rival saldrá del dúo compuesto por Estepona (Grupo 4) y Castellón B (Grupo 3). El sorteo se celebrará el lunes 4 de mayo en Las Rozas, donde también se desvelarán los enfrentamientos del playoff de ascenso a Primera Federación. Una categoría en la que está brillando el Castilla este año y que aspira a abandonar para lograr el esperado ascenso a Segunda División.

Varios futbolistas del C también han promocionado al primer filial, lo que ha debilitado al equipo de Víctor Cea. Entre ellos destacan Alexis Ciria -fichado en el mercado invernal- y Jacobo Ortega, dos futbolistas que firmaron la acción del único tanto del partido en la victoria del Castilla ante Unionistas de este fin de semana. La recta final de la temporada, con el play-out de ascenso del Real Madrid C y el previsible playoff del Castilla, se presenta como otra buena oportunidad para la cantera de seguir sumando buenas noticias esta temporada.