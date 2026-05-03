Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Espanyol

No hay alirón todavía del Barcelona. La victoria del Real Madrid ante el Espanyol (0-1) aplaza la oficialidad del triunfo del conjunto azulgrana en la Liga. Con cuatro jornadas por disputarse (12 puntos en juego), el Barcelona saca al Real Madrid 11 puntos en la clasificación de la Liga. En la próxima jornada hay un Barcelona – Real Madrid en el Camp Nou.

Con dos goles de Vinicius, que fue la gran figura del equipo de Arbeloa en Cornellà-El Prat, el Real Madrid se llevó los tres puntos en su duelo ante el Espanyol y se va a los 77 puntos, a 11 del Barcelona. Como quedan 12 en juego, todavía el conjunto blanco puede ser campeón de Liga. Para ello, tendría que ganar todos los duelos que quedan -cuatro- y que el Barcelona pierda los cuatro que también le faltan.

Para eso, tendría que empezar ganando el Clásico que se juega el próximo domingo. Ese es el partido de la próxima jornada de Liga. Si el Barcelona lo gana o empata, será campeón una vez termine ese duelo. Si el Real Madrid vence en el Camp Nou, habrá todavía vida para los de Arbeloa.

Al Barcelona y al Real Madrid ya le quedan sólo cuatro partidos en esta Liga que ganará antes o después. Serán ante Real Madrid (Camp Nou), Alavés (Mendizorroza), Betis (Camp Nou) y Valencia (Mestalla). Por su parte, el Real Madrid tiene en el calendario, además del Barcelona, al Real Oviedo (Bernabéu), Sevilla (Sánchez-Pizjuán) y Athletic Club (Bernabéu).

Por su parte, el Espanyol encadena ya 17 encuentros consecutivos sin ganar, una racha malísima. El equipo catalán sigue con 39 puntos, cinco por encima del descenso, a la espera de lo que haga el Sevilla este lunes ante la Real Sociedad.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 88 puntos Real Madrid – 77 Villarreal – 68 Atlético de Madrid – 63 Betis – 53 Celta de Vigo – 47 Getafe – 44 Athletic Club – 44 Real Sociedad – 43 Osasuna – 42 Rayo Vallecano – 42 Espanyol – 39 Valencia – 39 Elche – 38 Mallorca – 38 Girona – 38 Alavés – 36 Sevilla – 34 Levante – 33 Real Oviedo – 28

Resultados de la 34ª jornada

Girona 0-1 Mallorca

Villarreal 5-1 Levante

Valencia 0-2 Atlético de Madrid

Alavés 2-4 Athletic Club

Osasuna 1-2 Barcelona

Celta de Vigo 3–1 Elche

Getafe 0–2 Rayo Vallecano

Betis 3–0 Real Oviedo

Espanyol 0–2 Real Madrid

Queda por disputarse: