Fabio Capello: «Las críticas a Ancelotti son palabras incontestables, es el mejor del mundo»

El derbi europeo entre Real Madrid y Atlético ha generado una expectación tremenda en la capital de España y en el mundo del fútbol. Este martes tiene lugar en el Santiago Bernabéu (21:00 horas) la ida de esta eliminatoria de octavos de final de la Champions, un partido decisivo en que está «muy igualado», aunque «el problema» para los colchoneros es que «la calidad» que tiene el equipo blanco es «más grande» y en «cualquier momento puede hacer una jugada ganadora».

Al habla está Fabio Capello (1946, Pieris –Italia–), que atiende a este periódico en la Casa de Correos de la Comunidad de Madrid antes del primer asalto del derbi europeo con motivo de la presentación de las nominaciones de los Premios Laureus 2025, que por segundo año consecutivo se celebrarán en la ciudad madrileña, concretamente en La Cibeles.

Entre los posibles premiados está el Real Madrid, que opta a mejor equipo del año tras ganar Champions y Liga la pasada temporada. El mítico Capello impuso desde el banquillo madridista su estilo italiano en dos campañas distintas (1996-97 y diez años después en la 2006-07) y, aunque no acabó de tener éxito, valora la versión actual del mejor club del mundo y, especialmente, a su compatriota y actual entrenador Carlo Ancelotti.

En medio de una temporada en la que al italiano le han llovido muchas más críticas que halagos, Capello reconoce la gran labor de Ancelotti en el Real Madrid, donde se convirtió la temporada pasada en el entrenador con más Champions de la historia. En la presente, a pesar de tener a su equipo vivo en todas las competiciones y habiendo ganado ya dos títulos (Supercopa de Europa y Copa Intercontinental), los palos no cesan al técnico merengue.

Capello y el derbi de Champions

«Son palabras incontestables. Tanto la afición del Madrid, como los periodistas… Alguien que gana todo. Es el mejor entrenador del mundo y a quien no le guste no sé qué más quiere», dice un Capello que defiende a capa y espada a su compatriota. Sobre la posibilidad de que Ancelotti repita Champions este año, el ex entrenador no tiene dudas: «Sería una locura».

El italiano sabe muy bien de lo que habla y de las críticas que existen en la capital de España. En sus dos breves pero exitosos periodos al frente del Real Madrid, el italiano ganó dos Ligas dejando un gran recuerdo entre la afición madridista y es una de las voces más cualificadas para hablar tanto de Ancelotti como del equipo merengues.

Además, Fabio analiza la gran virtud del Real Madrid de cara al derbi contra el Atlético: «Muy igualado. El problema para el Atlético es que la calidad que tiene el Madrid es más grande y por eso en cualquier momento puede hacer una jugada ganadora». De momento, la balanza está igualada al máximo esta temporada entre los dos equipos de la capital tras empatar dos veces con el mismo resultado (1-1) en Liga tanto en la primera vuelta en el Metropolitano como en la segunda en el Bernabéu.