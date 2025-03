Simeone: «¿Salir vivos del Bernabéu o dar el golpe? No veo diferencias entre una corriente y otra»

Muda la piel el Atlético. Se quita el traje de la Liga y se atavía con el esmoquin de la Champions para visitar la casa por antomasia de la competición. Los de Simeone viajan al Santiago Bernabéu para afrontar la ida de octavos de final contra el Real Madrid en un gran momento de forma para los rojiblancos.

«Es un partido con mucho respeto ante un grandísimo rival. Entiendo que ellos nos respetan de la misma manera. Los partidos previos no influyen de ninguna manera. Esta es la Champions. Para Madrid es espectacular que Atlético y Real Madrid se enfrenten. Y para España va a ser muy bueno tener un equipo español en cuartos. Nosotros tenemos que disfrutarlo. Estamos preparados para lo que tenga que venir», aseguró Simeone.

El Cholo se quitó el cartel de favorito.»Creo que un partido del calibre que vamos a enfrentar está lleno de detalles. Conocemos lo que hay detrás de estos partidos. El equipo que logre manejar mejor esas situaciones pasará de turno. Respeto la búsqueda de tener un favorito. Sabemos que vamos a enfrentar un rival importante al cual respetamos y sabemos nuestra fuerza. La buscamos generar y potenciar. Trataremos de llevar el partido donde podamos hacer daño».

Julián Álvarez ha venido como anillo al dedo para el juego de Simeone. Acumula 21 goles, el mayor registro anotador de su carrera deportiva.»Es muy joven, necesita seguir de esa manera. Tiene margen de mejora y ojalá el cuerpo técnico y sus compañeros podamos ayudar a crecer. Se le ve pleno, con energía y ganas de hacer más. Eso influirá en su crecimiento», analizó Simeone.

¿Sobrevivir o ganar en el Bernabéu? «Las dos corriente van relacionadas. No encuentro diferencias entre una y otra. Mucha ilusión, como si fuese el primer día que llegué al club. Respetando sus valores, su historia como equipo y estamos atravesando un momento extraordinario. Hay que disfrutar de estos momentos y competir de la mejor manera», explicó Simeone.

El Cholo valoró también el estatus de su equipo en comparación con los de sus dos grandes rivales en España.»Siempre puse al Real Madrid y Barcelona en el lugar que deben estar. Nosotros somos crecimiento puro, que eso es muy bonito. Veo siempre lo que me toca ahora, no puedo pensar lo que pasará. En Liga faltan jornadas, me centro en lo que pasará mañana».