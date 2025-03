El Atlético ultima su preparación para el derbi de Champions con las bajas de Koke y Azpilicueta

Madrid rezuma Champions por sus dos costados. Tanto en Valdebebas como en Majadahonda. En ese último lugar se ha ejercitado el Atlético de Madrid por última vez antes de visitar el próximo martes al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para la ida de octavos de Champions. Los rojiblancos se han entrenado bajo la lluvia sin novedades más allá de las bajas de Koke y Azpilicueta.

El capitán se lesionó durante el partido contra el Celta de Vigo mientras que el ex jugador del Chelsea salió tocado de Mestalla. Dos futbolistas que, si bien no son fijos en el once titular de Simeone, sí que entran con asiduidad desde el banquillo, especialmente el canterano. Son las dos únicas bajas para un Simeone este lunes dividió en dos grupos la última sesión de entrenamiento.

Por un lado se ejercitaron los titulares del partido del pasado sábado frente al Athletic, que realizaron recuperación activa, y por otro el resto de futbolistas, quienes fueron acompañados por un grupo de jugadores del Juvenil para completar una sesión que se llevó a cabo en Majadahonda en lugar del Santiago Bernabéu por decisión del Atlético.

Desde hace tiempo la UEFA dejó de obligar al equipo visitante a entrenarse sobre el terreno de juego del estadio de su rival. Ni siquiera presiona ya para que los jugadores den como mínimo un paseo sobre el césped. De esta manera, cada equipo decide en qué lugar entrenar por última vez.

El Atlético ha decidido hacerlo en su ciudad deportiva ya que así no muestra sus cartas al Real Madrid, aunque Simeone es poco amigo de probar el once en este tipo de sesiones, y porque de haberlo hecho en el feudo blanco hubiera tenido que ser por la tarde.

Al vestirse de corto en Majadahona, la sesión se ha realizado por la mañana y los rojiblancos cuentan con más horas de recuperación. Además, el Atlético conoce de sobra su escenario para próximo partido de Champions. Cabe recordar que hace apenas un mes se disputó el derbi liguero en el feudo blanco.