Capello da la razón a Ancelotti con Bellingham

Hasta Fabio Capello se rinde a Jude Bellingham después de su tremenda exhibición en el Diego Maradona de Nápoles. El ex entrenador del Real Madrid tuvo palabras de elogio par el futbolista que fue clave en la victoria en Champions con asistencia a Vinicius y un antológico gol que ya forma parte de los libros de historia de la Champions.

Fabio Capello quiso elogiar a Bellingham desde Italia después del partido en el que el jugador del Real Madrid se confirmó como el jugador más en forma del mundo en estos momentos. «Bellingham demostró lo que vale, es un jugador completo, como dijo Ancelotti. Tenía toda la razón, no le falta nada. Para mí siempre es imparable, no sólo esta noche, porque lo tiene todo: regate, remate y velocidad», afirmó el entrenador italiano que se rindió al futbolista inglés.

Y es que Bellingham volvió a brillar con luz propia en el partido más importante en Champions hasta la fecha. Además de asistir a Vinicius con un buen robo en el primer gol del Real Madrid, después se inventó una jugada histórica para hace el segundo gol del Real Madrid en el Diego Maradona. Por ello Capello se rindió a Bellingham.

El entrenador italiano no quiso quitar méritos al Real Madrid pero sí dejó caer alguna crítica para el Nápoles. «Vi un Napoles demasiado lento y sólo capaz de hacer pases lentos. No entendí por qué el Napoles cambió para mejor después del penalti. ¿Pero por qué no jugaron así antes? Tenían demasiado miedo antes del penalti marcado por Zielinski y estuvieron muy flojos después. Se relajaron. Al final se vieron condenados por un golpe que desgraciadamente afectó a Meret», dijo Capello durante la retransmisión del partido en Sky Sports.

Del Piero también se rinde a Bellingham

Del Piero también quiso tener buenas palabras para Jude Bellingham a la conclusión de la victoria del Real Madrid contra el Nápoles en el Diego Maradona. El ex jugador, al igual que hizo Capello con Bellingham, también quiso dar la razón a Carlo Ancelotti en cuanto al entramado táctico que ha sacado la mejor versión del centrocampista inglés.

«Bellingham es físicamente fuerte, bueno con los pies, tiene una gran personalidad y también marca goles. Llámalo como quieras, pero es muy fuerte y está en todas las zonas del campo, con o sin balón. Duele cuando se inserta. Que alguien tan joven llegue al Real Madrid con esta personalidad es otra cosa que no debe subestimarse, enhorabuena a él y también a Ancelotti, que supo gestionarlo bien desde el principio», informó la leyenda de la Juventus que también quedó impactado del buen hacer de Jude Bellingham en su segundo partido en Champions con el Real Madrid.

Y es que sus números en sus primeros partidos son palabras mayores. Después de sus primeros nueve partidos de blanco, Bellingham acumula ocho goles y tres asistencias con el Real Madrid. Todo con 20 años y un futuro por delante que apunta a ser una época dorada para el conjunto blanco liderado por el jugador inglés.