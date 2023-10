Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro perteneciente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions que enfrentó a Nápoles y Real Madrid en el estadio Diego Armando Maradona. Los blancos tuvieron que remontar para terminar ganando 3-2 a los italianos. Vinicius, Bellingham y Maret, en propia puerta tras un zapatazo de Valverde, hicieron los goles de los blancos.

Ancelotti analizó un encuentro muy entretenido que los blancos sufrieron para ganar: «Fue un buen partido contra un rival fuerte que tenía mucha ilusión. Hemos competido bien y hemos hecho lo que teníamos que hacer. En la primera mitad estuvimos muy bien, pero cambió tras el penalti. Sufrimos 10 minutos».

«Creo que en la primera parte hemos encontrado buenas soluciones con Vinicius Rodrygo y Bellingham atacando, pero contra los grandes equipos hay que sufrir», añadió el italiano sobre el encuentro.

Sobre el penalti que el árbitro pitó a Nacho, Ancelotti fue claro: «Yo creo que no es penalti porque no se puede cortar la mano. No es un penalti muy claro. La regla dice que un rebote no se puede pitar».

Ancelotti destacó a Modric

Tras dos partidos y medios sin jugar, Modric jugó media hora y fue clave. «Ha cumplido, ha entrado bien con toda su experiencia, nos ha dado más control de juego. Ha jugado 30 minutos a alto nivel. Puede aportar. Esto es lo que pido a un jugador que no juega y está un poco enfadado. Luka ha sido fantástico», explicó Ancelotti.

Sobre Bellingham, que ha firmado el segundo mejor arranque goleador en la historia del Real Madrid tras Cristiano Ronaldo, aseguró que «sorprende».»Me sorprende porque tiene 20 años y parece que tiene 30. Siempre está centrado en el partido y es raro en un futbolista tan joven. Obviamente sorprende un poco.

«El éxito de la primera parte ha sido porque la posición de Bellingham, Valverde y Rodrygo generaba muchas dudas al Nápoles. Los tres han tenido un papel importante», comentó.

«Lo que le pedimos a Vinicius es que juegue donde mejor se encuentre y Bellingham se adapta. Tienen mucha creatividad y tener a los dos posicionados en esa banda crea mucho peligro, sin duda», detalló sobre la sociedad del brasileño y el inglés.

Camavinga y el lateral izquierdo

Ancelotti explicó el motivo que le llevó a repetir con Camavinga en el lateral izquierdo: «No quería meter mucha mano a un equipo que lo hizo bien en Girona. He dado oportunidad a Rodrygo. Es un interior que juega como lateral y nos ayuda mucho en la salida del balón. La primera parte, por sus características, lo hemos hecho bien».

«Kepa es formidable, bajo palos, pero sufre en el balón aéreo. Es normal. Nadie es perfecto», comentó sobre el portero del Real Madrid.