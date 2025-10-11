La dura confesión de Capello sobre Ronaldo: «Teníamos que dejarlo ir, salía de fiesta todas las noches»

Fabio Capello ha confesado que tuvo que dejar marchar a Ronaldo Nazário porque «era un tipo al que le encantaba salir de fiesta todas las noches» y «pesaba 94 kilos». Aunque era el mejor jugador que tenía, sus malos hábitos hicieron que el Real Madrid le vendiera en verano de 2007, un año después de llegar el técnico italiano al banquillo.

«Ronaldo es el mejor jugador que he entrenado», comenzaba diciendo Capello en declaraciones hechas en Italia. El delantero era uno de los mejores futbolistas del mundo y de aquel Madrid de los Galácticos, pero le gustaba mucho la fiesta y eso le acabó condenando. Capello cuenta que tuvo que pedirle al presidente, Ramón Calderón, que le dejara marchar porque «no había esperanza de avanzar».

«Era un tipo al que le encantaba salir de fiesta todas las noches, era un loco, pesaba 94 kilos y no quería perder peso. En cierto momento le dije al presidente que teníamos que dejarlo ir, no había esperanza de avanzar. Y así lo dejamos ir. Pero, repito, es el mejor que he entrenado», confesó el ex técnico del Real Madrid.

En el mercado invernal de 2007, Ronaldo sería traspasado al Milan por 7,5 millones de euros. Capello se dio por vencido con el delantero brasileño y decidió dejarle ir tras no conseguir que recuperara su forma. Así, después del Mundial, en la temporada 2006-07, el 9 puso punto y final a su etapa en el Madrid de los Galácticos rumbo a la Serie A. A final de ese mismo año, el técnico italiano fue destituido. Su segunda etapa también fue breve y de ahí se marchó a dirigir a la selección de Inglaterra.