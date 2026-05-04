El Real Madrid C se jugará la permanencia en Segunda Federación contra el Estepona

El Real Madrid C disputará contra el Estepona la eliminatoria por la permanencia en Segunda Federación con la ida en Valdebebas el domingo 10 de mayo y la vuelta en tierras malagueñas el 17 de mayo. Un rival complicado para el conjunto madridista, ya que el grupo cuarto es uno de los más complicados y competidos de toda la categoría.

El sorteo de los playout por la permanencia y los playoff de ascenso en Segunda Federación se ha llevado a cabo este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El segundo filial del Real Madrid ha conocido a su rival en esa eliminatoria única por la permanencia que tendrá que disputar durante las próximas dos semanas.

El Real Madrid C se medirá al Estepona con la ida en Valdebebas el 10 de mayo y la vuelta en Málaga el 17 de mayo. El que gane esta eliminatoria a doble partido se quedará en Segunda Federación y el que pierda descenderá a Tercera. La otra eliminatoria la disputarán Castellón B y SD Logroñés.

Un Real Madrid C que estuvo muy cerca de lograr la salvación matemática sin jugar esta fase de permanencia en las últimas semanas, pero una derrota el pasado domingo en Valdebebas ante el Conquense dejó al equipo madridista en puesto de playout.

Y eso que la racha del segundo filial madridista en las últimas semanas ha sido brillante para buscar el objetivo de la permanencia. El Real Madrid C había logrado tres victorias consecutivas ante Sanse, Colonia Moscardó y Las Palmas B. Los de Víctor Cea terminaron la fase regular en decimotercera posición a solamente un punto de la salvación.

Ahora, el segundo filial blanco tendrá que medirse a un Estepona que también ha terminado la fase regular en ese puesto de playout con los mismos puntos que Antoniano y Yeclano (ambos salvados). Un desenlace mucho más cruel para un cuadro malagueño que ha realizado una remontada impresionante para intentar salvarse en las últimas semanas. Acumula nueve partidos sin perder y con esa dinámica se la jugará en Valdebebas.