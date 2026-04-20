Álvaro López tras ganar la Youth League con el Real Madrid: «Hemos hecho historia»

Álvaro López atendió a los medios oficiales del club tras la victoria del Real Madrid sobre el Brujas en la tanda de penaltis para conseguir la segunda Youth League en la historia del club blanco. El técnico madridista pudo celebrarlo sobre el césped con Julián López de Lerma, entrenador del Castilla actualmente y del Juvenil A durante la primera parte de la temporada.

«Los chavales se lo merecen. Han hecho un esfuerzo increíble y han estado todos juntos en las buenas y en las malas. Hemos luchado hasta el final y esta generación se merece ser campeona de la Youth League. Hemos hecho historia y aquí lo tienen que celebrar como lo merecen», comenzó señalando Álvaro López ante los medios.

«El rival hay que felicitarle porque ha hecho un torneo increíble. Tienen un equipo y nos lo ha puesto difícil hasta el final. Ha sido muy sufrido. Sabíamos que había que luchar hasta el final porque es lo que nos pide este escudo», añadió el técnico madridista.

«Increíble la temporada. Agradecer el apoyo del club, en primer lugar Florentino Pérez, que ha estado aquí. De todos los que nos apoyan. Y también al cuerpo técnico que empezó en la primera etapa y que ha sido clave para hacer hoy historia», culminó el entrenador del Juvenil A del Real Madrid.

También Julián López de Lerma pudo celebrar la victoria con el resto del grupo: «Estoy muy contento y emocionado. Esto es un triunfo de cantera, independientemente de que lo haya ganado Álvaro o Julián. Es una victoria justa y merecida. Desde la grada se vive de otra forma y hemos sufrido más de lo que nos hubiera gustado, pero lo importante es que hemos sido campeones. Toca celebrarlo, lo merecemos».