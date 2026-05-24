Maledon: «Tenemos que estar unidos y mejorar nuestro juego en el momento de la verdad»

Théo Maledon (Ruan, Francia, 2001) recibió cuando era muy joven un gran aprendizaje. El base fue uno de los componentes de la selección francesa que se vio superada por la milagrosa España de Sergio Scariolo en la final del Eurobasket de 2022. Casi cuatro años después, el galo destaca su crecimiento como jugador en su charla con este periódico durante el último entrenamiento del Real Madrid a 24 horas del partido por la Euroliga contra el Olympiacos.

El francés, al igual que el resto del vestuario, transmite serenidad y sobre todo el mensaje de unión. En el Real Madrid están convencidos de que, estando juntos y colaborando a pleno pulmón en las dos zonas de la cancha, se le puede ganar al favoritísimo de la Euroliga. «Todos tendremos que mejorar el juego que hemos hecho durante la temporada cuando la ocasión lo merece», sentencia Maledon.

PREGUNTA: El viernes se estrenaba en una Final Four y este domingo disputará su primera final de Euroliga. ¿Cómo se siente?

RESPUESTA: «Es un evento muy especial. Es lo más grande que hay en el baloncesto europeo. Agradecido y emocionado por ello. Quiero competir y ver cómo se da».

P: Usted jugó una final de Eurobasket en 2022 con Francia, precisamente contra España, pero imagino que esta es muy diferente.

R: «Seguro. En primer lugar, el baloncesto de selecciones y jugar en un equipo es diferente. Han pasado casi cuatro años y he crecido un montón como jugador, diferentes roles y cosas».

P: Siempre empieza en el banquillo, pero su salida ante el Valencia Basket fue clave para el equipo. En la final debe ser igual.

R: «Sí, definitivamente. Además, hemos perdido jugadores. Todos tendremos que mejorar el juego que hemos hecho durante la temporada cuando la ocasión lo merece»

P: ¿Qué os pide Scariolo?

R: «Scariolo estar muy unidos. Obviamente, la situación nos muestra que estamos sin nuestros pívots y que debemos estar unidos para intentar compensar la ausencia»