La temporada del despegue de ‘La Fábrica’

El rendimiento de La Fábrica está siendo una de las grandes noticias para el Real Madrid esta temporada. La cantera madridista ha dejado su sello con el triunfo en la Youth League y ahora el Castilla apunta a la promoción de ascenso a Segunda División. Un trabajo de formación que también está dando sus frutos en el primer equipo, con varios debuts bajo el mando de Arbeloa y con Thiago Pitarch como estandarte de que es posible llegar al Real Madrid desde La Fábrica.

Hasta siete canteranos se han estrenado con la camiseta del primer equipo merengue esta temporada. David Jiménez, Valdepeñas y Cestero lo hicieron con Xabi Alonso como entrenador, mientras que Pitarch, Palacios, Manuel Ángel y Mesonero debutaron en la ‘era Arbeloa’. A ellos se suman Diego Aguado y Dani Yáñez, que ya debutaron la temporada pasada, pero que han vuelto a contar con minutos con Arbeloa.

El punto culminante de la presencia de canteranos en el primer equipo del Real Madrid llegó en el partido liguero ante el Elche, donde coincidieron sobre el césped cuatro de los mencionados para firmar uno de los partidos que más ilusión despertaron en el madridismo.

El buen hacer de La Fábrica en los últimos tiempos no es casualidad ni flor de un año. Se refleja también en los canteranos que han probado suerte lejos de Valdebebas y sueñan con volver. Los Nico Paz, Jacobo Ramón, Chema Andrés o Víctor Muñoz. Futbolistas que ya han generado ingresos al club y que pueden regresar a un precio muy por debajo de su valor de mercado o generar plusvalías con futuros traspasos. De cara a la próxima campaña, parece garantizado que al menos uno de ellos pase a formar parte del primer equipo del Real Madrid.

Otros futbolistas que ilusionan en ‘La Fábrica’

Pese a que el número de canteranos que ha participado en el primer equipo merengue ha sido muy notable, todavía hay un buen número de nombres con potencial suficiente para probar con los ‘mayores’. Entre ellos destacan Jesús Fortea o Joan Martínez, dos de los nombres que más expectativas han generado en Valdebebas y que aún están por debutar. Al primero le ha perjudicado su alternancia con David Jiménez en el lateral diestro, mientras que el central no ha terminado de despegar por las lesiones. Los cinco partidos que le restan de Liga, en los que apenas hay nada en juego, aumentan sus opciones de debutar.

También han irrumpido con fuerza las dos grandes sensaciones del Castilla en la segunda vuelta: Jacobo Ortega y Alexis Ciria. El primero es un delantero centro que se ha convertido en un fijo para Julián López en los últimos meses. Por otro lado, ha destacado el futbolista fichado en el mercado invernal de la cantera del Sevilla y que se ha hecho con la titularidad pese a ser juvenil de segundo año (18 años). Ambos son piezas clave que han ayudado a situar al Castilla en puestos de playoff de ascenso a Segunda y con un futuro ilusionante de cara a próximas campañas.