Mientras el Real Madrid oficialmente reflexiona sobre si Arbeloa debe seguir, el club ya trabaja con una lista de candidatos para el banquillo por si se decidiera cambiar de entrenador. Además de seleccionadores como Pochettino o Deschamps, que quedan libres tras el Mundial, José Mourinho ocupa un lugar relevante en las preferencias de la cúpula de la casa blanca.

El Real Madrid debe tomar decisiones trascendentes en las próximas semanas y una de las primeras es elegir quién será el entrenador del primer equipo. Las opciones de Arbeloa, después de una temporada en blanco y ocho derrotas en 22 partidos, son casi nulas, por no decir nulas. En Valdebebas se trabaja con una lista reducida de entrenadores futuribles que se podrían contar con los dedos de una mano. Rumores hay muchos, técnicos con opciones verdaderas de sentarse en el banquillo del Real Madrid, muy pocos.

Y uno de ellos es José Mourinho. A su favor está para empezar su situación contractual con el Benfica, que le permite liberarse de su contrato de manera unilateral y sin penalización hasta el próximo 3 de junio. Es decir, basta con que Mou o el Benfica comuniquen a la otra parte su intención de rescindir su relación, para que el técnico de Setúbal pase a quedar libre de forma inmediata.

Mourinho, calienta

Mourinho, por tanto, sería un fichaje sencillo y rápido. No habría que esperar al Mundial ni negociar con ninguna federación o club. Ni siquiera habría que pagar cláusula como ocurrió con los ocho millones que desembolsó el Real Madrid el año pasado por Xabi Alonso. Además, a favor del regreso de Mourinho a la casa blanca cuentan varios factores y muchos de ellos determinantes a la hora de tomar esa decisión.

Hay cuatro razones que esgrimen en la cúpula del Real Madrid para justificar el puesto tan elevado que ocupa Mourinho en la lista de candidatos para suceder a Arbeloa. En el club creen que Mou sería el líder indiscutible del proyecto y zanjaría el debate sobre si es el Madrid de Mbappé o el Madrid de Vinicius. Sería el Madrid de Mou. Punto. Además, quienes avalan su fichaje defienden que The Special One es capaz de domar al vestuario, conectar con Florentino y aguantar perfectamente la presión.

Mourinho, por su parte, sólo está a la espera de una llamada de Florentino Pérez para dar el sí al Real Madrid. Para el técnico portugués, a sus 63 años, regresar a la casa blanca sería un perfecto último baile antes de colgar la pizarra. Además, Mou quiere ganar otra Champions, la que cree que mereció ganar con el Real Madrid en su primera etapa.

El entrenador portugués, con el que llegar a un acuerdo en términos económicos no sería ningún problema para el Real Madrid, está convencido de que no son necesarios cambios drásticos en la actual plantilla del equipo madridista para componer un equipo más que competitivo que pueda aspirar a todo. “Es una plantilla de 100 puntos”, dijo Mourinho a un dirigente del club blanco antes del partido de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de la Champions.