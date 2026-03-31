Pochettino habla abiertamente sobre su posible fichaje por el Real Madrid

Mauricio Pochettino ha respondido a los rumores que lo sitúan en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada. El entrenador argentino que dirigirá a Estados Unidos en el próximo Mundial 2026 ha dejado claro que no ha hablado con ningún equipo en las últimas semanas después de ser relacionado como candidato al banquillo blanco en el futuro. También ha abierto una puerta a renovar con la selección americana una vez termine el próximo campeonato del mundo.

El nombre de Mauricio Pochettino ha sonado recientemente como posible candidato al banquillo del Real Madrid para la próxima temporada. El nombre del entrenador argentino sonó en los peores momentos de Arbeloa y antes de la eliminatoria contra el Manchester City en la que el técnico blanco le ha dado la vuelta a la situación. Ahora, el ex del Castilla es el máximo candidato a seguir como preparador madridista la próxima temporada a la espera de lo que ocurra de aquí a final de curso.

Pochettino responde a los rumores sobre el Real Madrid

Mientras el Real Madrid encara una decisiva eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, el nombre de Mauricio Pochettino sigue pululando en el ambiente y por ello, el entrenador argentino ha sido cuestionado sobre los rumores que le sitúan como candidato al banquillo del Bernabéu. Incluso los periodistas le han preguntado si ha mantenido alguna conversación con gente del Real Madrid. Algo que ha negado.

«En este momento no», ha dejado claro un Mauricio Pochettino que acaba contrato con Estados Unidos a la conclusión del Mundial 2026, en el que la selección estadounidense ejerce de anfitriona y se enfrentará en la fase de grupos a Paraguay, Australia y un rival procedente de la repesca.

«Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no, si estamos felices y la federación está contenta?», ha dicho Pochettino sobre su renovación con Estados Unidos. «Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos», afirmó sobre su papel como entrenador de Estados Unidos y los retos que le esperan en el futuro.

Pochettino y el Real Madrid

Pochettino ya habló del Real Madrid recientemente en una entrevista concedida a L’Equipe, en la que afirmó que la eliminatoria que en su día perdió en el Bernabéu, correspondiente a los octavos de final de la Champions League, fue su sentencia como entrenador del PSG.

«Sólo necesitábamos un poco de suerte en el Bernabéu en el partido de vuelta de los octavos de final (1-3). En el Parque de los Príncipes, en el partido de ida, vencimos al Real Madrid (1-0). En el partido de vuelta, íbamos ganando hasta el minuto 61 y llega esa falta de Benzema sobre Donnarumma. La derrota en Madrid fue mi sentencia de muerte», recordó el entrenador argentino.