En el Real Madrid alucinan con la gestión de Tuchel con Bellingham: «No tiene sentido»

Jude Bellingham volverá a Valdebebas sin disputar ni un solo minuto con Inglaterra. Después de quedarse todo el partido en el banquillo el pasado viernes ante Uruguay en Wembley, el jugador del Real Madrid tampoco jugará este martes el amistoso frente a Japón. Una decisión tomada por Thomas Tuchel para evitar correr riesgos con una lesión, algo que no entienden en el club blanco por el esfuerzo innecesario de haber tenido que viajar para nada.

El seleccionador, consciente de que viene de recuperarse de su rotura fibrilar en el semitendinoso en la pierna izquierda, argumentó públicamente que el mediocampista no jugará con Inglaterra por miedo a una recaída: «No correremos riesgos con Jude porque viene de una lesión muscular y nunca sabes qué puede pasar», confesó el técnico alemán. Sin embargo, en el Real Madrid no entienden la gestión que se ha hecho. La relación entre Tuchel y el club tampoco es que sea la más fluida del mundo: «No hay recaída. No tiene sentido lo que están haciendo», explican desde Valdebebas.

Bellingham ha estado estas últimas semanas trabajando para regresar al césped después de romperse a principios de febrero ante el Rayo Vallecano. Se perdió seis jornadas de Liga y tanto los playoffs como los octavos de Champions ante Benfica y Manchester City. Regresó justo antes del parón en el derbi ante el Atlético, donde tuvo el último cuarto de hora para empezar a coger rodaje para un mes clave de la temporada: «Al menos, estará entrenando a buen ritmo con los top. Eso es siempre bueno», explican en el Real Madrid.

Bellingham viaja para nada

Por precaución, Inglaterra le mandará de vuelta a Madrid con el cansancio de haber tenido que viajar en avión desde la capital española a tierras británicas. Por suerte, los Three Lions no han tenido que moverse de su país para disputar sus dos encuentros amistosos. Bellingham regresará para preparar el partido ante el Mallorca de este sábado, donde podría volver a tener minutos para la puesta a punto para los cuartos de Champions ante el Bayern.

Una buena noticia para Jude, que ha tenido un respiro para recuperarse más fuerte y coger rodaje entrenándose sin correr el riesgo de volver a sufrir problemas musculares que le hubiesen dejado fuera en un abril crucial en la pelea de títulos. El virus FIFA no afectará al británico y el Real Madrid respira con uno de sus titulares.