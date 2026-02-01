Bellingham sufre una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda y estará un mes en la enfermería

Jude Bellingham sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y estará unas cuatro semanas de baja. Por lo tanto, salvo milagro, se perderá la ida, con total seguridad, y, en principio, la vuelta de la elimiantoria contra el Benfica perteneciente al playoff de la Champions. El inglés se sometió a pruebas médicas tras el duelo contra el Rayo Vallecano.

Jude Bellimgham se rompió muscularmente en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. A los ocho minutos de partido, el inglés corrió en busca de un balón en profundidad que le dio Mastantuono y antes de controlar la pelota sintió un fuerte dolor en el isquiotibila de la pierna izquierda, inmediatamente, finalizó la carrera para irse al suelo. Los servicios médicos del club blanco le atendieron y confirmaron que no podía seguir sobre el césped. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Brahim Díaz.

Esta ausencia es importante para el Real Madrid, puesto que Bellingham es uno de los jugadores más importantes del equipo de Arbeloa. Ahora, el inglés estará varias semanas apartado de los terrenos de juego, perdiéndose los partidos contra Valencia, Real Sociedad, la ida contra el Benfica, Osasuna y, en principio, la vuelta contra los lusos.