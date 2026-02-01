Más problemas para el Real Madrid: Bellingham se rompe

Jude Bellimgham se rompió muscularmente en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. A los ocho minutos de partido, el inglés corrió en busca de un balón en profundidad que le dio Mastantuono y antes de controlar la pelota sintió un fuerte dolor en el isquiotibila de la pierna izquierda, inmediatamente, finalizó la carrera para irse al suelo. Los servicios médicos del club blanco le atendieron y confirmaron que no podía seguir sobre el césped. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Brahim Díaz. En las próximas horas se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

Esto es una mala noticia para Arbeloa, ya que las sensaciones del inglés no son buenas. Bellingham podría tener una rotura muscular que, dependiendo del tamaño, podría tener varias semanas apartado de los terrenos de juego. Los blancos no jugará entre semana en las dos próximas semanas de febrero, pero el objetivo es que pueda estar contra el Benfica en el encuentro perteneciente a la ida del playoff de la Champions que se jugará en Da Luz.