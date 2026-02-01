Vuelven los pitos al Bernabéu: Mastantuono, Bellingham y Vinicius, los más abroncados

El estadio Santiago Bernabéu no dudó en abroncar a sus jugadores en el duelo que enfrentó al Real Madrid y al Rayo Vallecano. Tras perder el pasado miércoles contra el Benfica en la última jornada de la fase de liga de la Champions y quedar fuera del top-8, lo que obliga a los de Arbeloa a jugar un playoff contra, precisamente, los lusos, la afición madridista no dudó en abroncar a unos futbolistas que volvieron a manchar la imagen del 15 veces campeón de Europa.

Los jugadores del Real Madrid fueron abroncados tanto a la salida del calentamiento como a su regreso al vestuario. Aunque el momento culme llegó con el anuncio de los futbolistas por la megafonía, donde Bellingham, Mastantuono y Vinicius fueron los más pitados. Arbeloa también se llevó pitos.

Los jugadores entienden y respetan los pitos. Saben que ellos son los responsables y, como tal, los asumen. Los vivieron de cerca hace dos semanas en el partido ante el Levante y ahora han vuelto a ser abroncados contra el Rayo Vallecano. La plantilla madridista ha vivido un brevísimo periodo de tregua con su afición.

El madridismo está muy cansado de unos jugadores que están llenando de sinsabores a un público que, el día del Levante, justo después de caer eliminados en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, un rival de Segunda División, volvió a mostrar su enfado. Tras dos encuentros de tregua, contra Villarreal y Mónaco, volvió la bronca para unos futbolistas que no están a la altura de lo que exige el Real Madrid.