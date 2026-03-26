Bellingham revive el infierno tras operarse el hombro: «Es lo que más ansiedad me ha provocado»

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha publicado en su canal de YouTube un vídeo muy personal en el que relata, paso a paso, todo el proceso de su operación de hombro. El inglés no solo muestra imágenes de la intervención y la recuperación, sino que también comparte cómo vivió una lesión que marcó gran parte de su temporada. Se operó en la Clínica Fortius de Londres en julio de 2025.

En el vídeo, Jude Bellingham recuerda el partido frente al Rayo Vallecano, el día que lo cambió todo: cuando sufrió la luxación en pleno partido. «Sentí que pasó una eternidad hasta que volvieron a colocármelo y fueron 90 segundos desde que entraron al campo y me lo colocaron», explica, dejando ver el dolor y la angustia de aquella situación.

A pesar de la gravedad, el jugador decidió aplazar la operación durante meses. «Todos me dijeron que me tenía que operar, pero era mi primer año y yo no quería dejar al equipo tirado y estar fuera 3 meses», confiesa. Esa decisión le llevó a competir al máximo nivel con una protección en el hombro, algo que condicionó su rendimiento y su día a día.

El propio futbolista reconoce que la lesión no solo afectó a esa zona concreta. «La lesión del hombro tuvo mucho efecto en el resto de mi cuerpo», admite. En el vídeo se puede ver cómo tuvo que adaptar su forma de jugar y entrenar, además de convivir con molestias constantes.

El contenido también muestra el lado más humano del jugador: los nervios antes de la operación, la ansiedad por no saber cuándo volvería a estar al cien por cien y la dureza de la recuperación posterior. Bellingham habla también de la toma de decisiones que ha tenido que hacer, posponiendo su operación más tiempo del debido tras haber perdido la Eurocopa frente a España. «No quería que fuera mi último sabor de boca durante 3 meses», así lo relata el inglés.