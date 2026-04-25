El madridismo se echa encima de Casillas por un comentario en que parece cómodo con la situación de Arbeloa

Álvaro Arbeloa no está viviendo semanas fáciles en el Real Madrid. El técnico sufrió otro doloroso pinchazo en Liga que alejó aún más la posibilidad de pelear el título con el Barcelona. Una actuación en la que volvió a surgir el debate acerca de la continuidad del técnico madridista y que ha originado mucha controversia a raíz de un mensaje viral en redes sociales de Iker Casillas.

El ex portero y capitán del Real Madrid, con el que compartió muchos años en el vestuario, publicó un comentario a las pocas horas del empate ante el Betis «No hagas leña del árbol caído», escribió con el hashtag ‘empatía’. Unas palabras que algunos han interpretado como un dardo a Arbeloa, por lo que no tardaron en provocar críticas hacia Casillas apuntando como una falta de respeto al que fue su compañero de equipo en un momento sensible en el Real Madrid.

No hagas leña del árbol caído.

🌳 🪓 #empatia — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 24, 2026

El pasado mes de marzo, a Arbeloa le preguntaron si Iker Casillas había sido el mejor portero de la historia del Real Madrid. Su respuesta no pudo ser más contundente: He jugado con los mejores porteros del mundo, que han llegado a ser los mejores de la historia, pero lo de Courtois no lo he visto en nadie. Seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid», contestó.

En los últimos días se ha hablado de quién será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Klopp, Mourinho, Allegri, Pochettino y muchos más han salido a la palestra para coger el testigo de Arbeloa. Por el momento, el club esperará a que termine la temporada con las últimas cinco jornadas de Liga aún por disputar. La situación de Álvaro, con la Liga casi sentenciada, hace que el futuro del banquillo esté más en el aire que nunca.