Arbeloa carga contra el árbitro: «Hay que entender de fútbol y los que tienen que decidir no saben»

Álvaro Arbeloa cargó contra el árbitro, César Soto Grado, tras un nuevo tropiezo del Real Madrid, esta vez ante el Betis. Reclamó un penalti a favor de los suyos en la primera parte y una falta sobre Mendy en el gol del Betis. No pudo ser más claro: «Hay que entender de fútbol y tenemos un problema con los que tienen que decidir, porque no saben o no entienden».

Después del empate en el último minuto del Betis, con un gol de Bellerín, los blancos reclamaron una falta sobre Mendy. Para Arbeloa, la acción no deja dudas: «Hay una falta muy clara». El entrenador salmantino reflejó que «es un resultado que no merecíamos» y también que hubo «un penalti en la primera parte», tras una mano no señalada de Ricardo Rodríguez que no se pitó por un fuera de juego inexistente de Bellingham.

El técnico siguió hablando de la actuación arbitral. «Un penalti clarísimo, con la mano abierta en un tiro de Brahim. Igual que en la última, Mendy tiene ganada la posición. Para mí es algo muy básico, pero no es la primera vez que nos pasa y son decisiones que marcan mucho el partido», reflejó el entrenador sobre la actuación de Soto Grado.

Arbeloa dijo que no hay «una razón clara» a la hora de no poder resolver los partidos. «Si tuviéramos una razón clara, lo corregiríamos. Cuando vas con resultados tan ajustados, pueden pasar situaciones de este tipo. No estamos teniendo suerte en este tipo de situaciones», apuntó.

No se extendió mucho más para valorar el resto de preguntas. Sobre la lesión de Kylian Mbappé señaló que no sabía qué le había pasado. «Tenía molestias y vamos a ver estos días como evoluciona», apuntó. Por su parte, por la no convocatoria de Ceballos por decisión técnica, señaló en dos ocasiones que convoca «siempre a los que considero oportuno».