El puzzle de Arbeloa para resolver la ausencia de Arda Güler

Arda Güler se había convertido en un jugador importantísimo para Álvaro Arbeloa en el Real Madrid. El turco estaba teniendo la continuidad necesaria y, tras su doblete en Múnich, había conseguido dar por fin ese paso adelante que se le pedía. Sin embargo, una lesión en el bíceps femoral le impedirá estar lo que resta de temporada. Para estas seis jornadas, el técnico deberá recomponer su puzle, con el objetivo de suplirle, abriéndose un casting para el que hay tres contendientes.

En primer lugar aparece la opción más clara para suplirle. Se trata de Eduardo Camavinga. Tocó fondo ante el Bayern –al contrario que Arda– por su expulsión minutos después de entrar, que, pese a ser injusta, provocó la remontada de los alemanes. El Bernabéu le hizo saber su descontento ante el Alavés y, tras el choque, pidió perdón a la afición madridista paseándose por el césped aplaudiéndoles.

Arbeloa le elogió tras el duelo, apuntando que le había visto «bien» pese a la sonora pitada que se llevó. «Ha vuelto a estar en el campo, ayudando al equipo y tiene una gran versatilidad y experiencia. Creo que estos meses ha sido importante y ha sumado siempre minutos. Son chicos que llegaron muy jóvenes y tienen toda la confianza del entrenador», destacó.

Pero el francés no es el único candidato a hacerse con el puesto de Güler en estas seis jornadas. Thiago Pitarch, la joya de Valdebebas y que ha contado con la confianza de Arbeloa desde su llegada al banquillo, es otro de los integrantes de ese abanico de posibilidades con los que cuenta el técnico. Ha rendido a un gran nivel cuando ha tenido la oportunidad y no se le puede descartar como uno de los futbolistas que entre en ese puesto de aquí al término del curso, a pesar de que en los últimos encuentros las apariciones de los canteranos han sido menores.

Brahim como tercera vía

Aunque los teóricos sustitutos de Güler deberían ser o Camavinga o Pitarch, hay otro perfil distinto que ha sido también utilizado por Arbeloa en los últimos encuentros. Se trata de Brahim Díaz. El malagueño ha dado un vuelco a su situación, pasando de ser prácticamente invisible tras su regreso de la Copa de África a aprovechar al máximo la ausencia de Bellingham y ganarse un puesto en el once.

Suma ocho titularidades en los últimos 10 partidos, habiendo convencido al técnico en este tramo final del curso. Versátil como pocos, Brahim tiene la capacidad de adaptarse a varias posiciones, tanto en ataque como en el centro del campo, convirtiéndose en un recurso multiusos para Arbeloa. Sin Güler puede servir como refuerzo para el centro del campo y, además, ofrecer ese punto extra en la ofensiva madridista, gracias a su agilidad y desborde.

Como ya sucediera en ausencia de Bellingham o de Tchouaméni, no se puede descartar, por tanto, que sea el internacional marroquí quien irrumpa en el once en los últimos encuentros de esta temporada. Valorado además por su aportación fuera del terreno de juego, Brahim puede convertirse en un futbolista capital para el entrenador salmantino en los coletazos finales del curso.