Liga: Betis-Real Madrid

Arda Güler será baja contra el Betis por molestias

Arda Güler sufre unas molestias musculares y no estará contra el Betis

El turco no estará en La Cartuja, como Militao, mientras que sí se ha ejercitado con el resto de la plantilla Asencio

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Arda Güler, Real Madrid
Arda Güler. (EP)

Arda Güler no se ha ejercitado con el Real Madrid antes de medirse al Betis por unas molestias musculares que le impedirán estar en La Cartuja. Se suma a la ausencia de Militao, tras ser sustituido contra el Alavés, y a las de Courtois y Rodrygo. En el último entrenamiento antes de viajar a Sevilla sí que estaba Raúl Asencio, que se ha ejercitado con el grupo tras comenzar el miércoles a hacerlo en solitario al superar la gastroenteritis.

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