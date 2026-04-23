Arda Güler será baja contra el Betis por molestias

Arda Güler no se ha ejercitado con el Real Madrid antes de medirse al Betis por unas molestias musculares que le impedirán estar en La Cartuja. Se suma a la ausencia de Militao, tras ser sustituido contra el Alavés, y a las de Courtois y Rodrygo. En el último entrenamiento antes de viajar a Sevilla sí que estaba Raúl Asencio, que se ha ejercitado con el grupo tras comenzar el miércoles a hacerlo en solitario al superar la gastroenteritis.